Vanessa Bryant répond aux accusations de député du comté de LA

Vanessa Bryant répond aux accusations de député du comté de LA

Vanessa Bryant a répondu aux accusations du député du comté de LA selon lesquelles un officier aurait partagé des photos graphiques de l’accident qui a tué son mari et sa fille.

La semaine dernière, un rapport a révélé qu’un adjoint du shérif du comté de LA avait montré à quelqu’un des photos représentant la scène horrible de l’accident d’hélicoptère qui avait tué Kobe, sa fille Gianna, 13 ans, et sept autres personnes.

Gary C. Robb, l’avocat de Vanessa, a publié une déclaration concernant les allégations le week-end dernier.

“Notre cliente, Vanessa Bryant, est absolument dévastée par les allégations selon lesquelles des députés du département du shérif du comté de Los Angeles de Lost Hills et du service d’incendie du comté de Los Angeles ont publiquement diffusé des photos du site de l’accident d’hélicoptère”, indique le communiqué.

“Mme. Bryant s’est personnellement rendu au bureau du shérif le 26 janvier et a demandé que la zone soit désignée zone d’exclusion aérienne et protégée des photographes. Cela était d’une importance cruciale pour elle, car elle souhaitait protéger la dignité de toutes les victimes et de leurs familles. »

Voir ce post sur Instagram

KANSAS CITY, Missouri – (BUSINESS WIRE) –Déclaration de Gary C. Robb, conseiller juridique au nom de son client, Vanessa Bryant: Notre client, Vanessa Bryant, est absolument dévastée par les allégations selon lesquelles les députés du shérif du comté de Los Angeles Los Angeles Lost Hills Le département et le service d’incendie du comté de Los Angeles ont diffusé publiquement des photos du site de l’accident d’hélicoptère. Mme Bryant s’est personnellement rendue au bureau du shérif le 26 janvier et a demandé que la zone soit désignée zone d’exclusion aérienne et protégée des photographes. Cela était d’une importance cruciale pour elle, car elle souhaitait protéger la dignité de toutes les victimes et de leurs familles. À cette époque, le shérif Alex Villanueva nous a assuré que toutes les mesures seraient mises en place pour protéger la vie privée des familles, et nous croyons comprendre qu’il a travaillé dur pour honorer ces demandes. Les premiers intervenants doivent être dignes de confiance. Il est inexcusable et déplorable que certains députés de la sous-station du Lost Hills Sheriff, d’autres sous-stations environnantes et de LAFD auraient manqué à leurs obligations. Il s’agit d’une violation indicible de la décence humaine, du respect et du droit à la vie privée des victimes et de leurs familles. Nous exigeons que les responsables de ces actions présumées fassent l’objet de la discipline la plus sévère possible et que leur identité soit révélée afin de garantir que les photos ne soient pas diffusées davantage. Nous demandons une enquête des Affaires intérieures sur ces incidents présumés. Mme Bryant est reconnaissante à la personne qui a déposé une plainte en ligne dénonçant ces actes d’injustice et pour le choix de protéger la dignité humaine. Nous demandons à toute personne disposant d’informations sur les faits sous-jacents à ces incidents graves et honteux de contacter notre bureau au 816-474-8080 ou par e-mail via www.robbrobb.com

Un post partagé par Vanessa Bryant 🦋 (@vanessabryant) le 1 mars 2020 à 8h22 PST

Des mots comme «inexcusable et déplorable» ont également été utilisés dans les déclarations pour décrire «la violation indicible de la décence humaine, du respect et du droit à la vie privée des victimes et de leurs familles».

Il reste à voir quelles seront finalement les conséquences juridiques des actions du député.

En relation: Yu Darvish plaisante sur les stéroïdes après le jeu des oursons