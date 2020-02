VAR a été un échec absolu dans la défaite de Chelsea contre Manchester United

Vous ne trouverez pas beaucoup de fans de Premier League qui sont partisans du système de rediffusion VAR dans sa forme actuelle, et cela sera particulièrement vrai dans l’ouest de Londres.

Chelsea a affronté Manchester United lundi à Stamford Bridge dans un match crucial pour les Bleus, et ils ont fini par obtenir un affichage désastreux de la part de VAR – le tout entraînant une victoire 2-0 à Manchester United.

La controverse a commencé à la 21e minute lorsque Harry Maguire de United a frappé à l’aine de l’attaquant de Chelsea Michy Batshuayi. Cela aurait dû être un carton rouge clair, mais lorsque VAR a vérifié l’incident, Maguire n’a pas du tout montré de carte.

Même sans reconnaître qu’un coup de pied à l’aine justifie un carton rouge à lui seul, il y avait un précédent pour renvoyer Maguire pour ce contact. C’était pratiquement la même pièce qui avait envoyé Heung-min Son de Tottenham pour un contact violent avec Antonio Rudiger de Chelsea en décembre.

Il n’y a aucune cohérence avec VAR, ce qui permet au système de continuer à échouer.

Maguire étant autorisé à rester sur le terrain se révélerait énorme plus tard dans le match, mais nous y reviendrons dans un instant.

Une erreur VAR blesserait à nouveau Chelsea en seconde période. Cette fois, essuyant un but complètement hors du plateau. Kurt Zouma a marqué à la 55e minute sur un corner, mais lorsque VAR a jeté un coup d’œil, il a décidé que Cesar Azpilicueta avait commis une faute avant le but. Ce que VAR n’a pas vu, c’est qu’Azpilicueta a été poussé, et même les diffuseurs NBC déchiraient les décisions de rediffusion de la Premier League.

Environ 10 minutes plus tard, Maguire – qui, encore une fois, n’aurait plus dû être dans le match – a doublé l’avance de Manchester United avec son premier but de la saison de Premier League. Bien sûr, cela s’est produit…

Et juste pour faire bonne mesure, VAR a essuyé un autre but de Chelsea lorsque Olivier Giroud a été exclu du hors-jeu de quelques centimètres.

Ce fut une nuit brutale pour Chelsea, et les fans en avaient assez de VAR.

Avec la défaite, Chelsea détient une avance d’un point pour la quatrième place sur Tottenham. Sheffield United et Manchester United sont également à trois points de Chelsea.

.