VAR devient incontrôlable

Sont déjà 32 pénalités indiquées à la main dans ce qui se passe de championnat en Liga Santander, sans qu’il y ait encore un critère clair pour indiquer la peine maximale pour ce type d’infractions. Ce week-end, Wanda Metropolitano et Camp Nou ont pris deux pénalités en faveur des équipes locales à la main. Les deux jeux sont passés inaperçus par l’arbitre sur le terrain mais le VAR est entré d’office et a fini par signaler une pénalité.

Jour 27 de la Ligue de Santander et il n’y a toujours pas de critère clair sur ce que c’est et ce qui n’est pas une raison d’être indiqué comme pénalité à la main dans la zone, ainsi que dans quelles situations le VAR peut entrer d’office. Dans ce qui se passe de League, ils ont déjà indiqué 36 pénalités par main, deux d’entre eux ce même week-end dans le Wanda Metropolitano et au Camp Nou.

À ces deux occasions, le jeu est passé inaperçu pour l’arbitre sur le terrain, mais l’arbitre a été informé de la salle VOR. Le premier était lors de la rencontre à la Wanda Metropolitano entre l’Atlético de Madrid et Séville. L’équipe hispanique avait avancé sur le tableau de bord avec un but de De Jong, mais quelques minutes plus tard de la salle VOR, Hernández Hernández a été informé d’un possible penalty de Diego Carlos. L’arbitre canarien a examiné le jeu sur le moniteur et a souligné la pénalité, une décision que Séville n’a pas du tout aimée. Y avait-il une raison pour laquelle des mesures douteuses ont été prises en faveur de l’intervention du VAR?

Non moins controversée a été la sanction indiquée ce week-end au Camp Nou et qui était responsable de la conversion Leo Messi. Barcelone souffrait contre la Real Sociedad, sans que le 0-0 se déplace sur le tableau de bord. Il était de 80 minutes, avec le ballon dans la zone txuri-urdin, Le Normand a tenté de dégager un ballon de tête mais a involontairement touché son bras.

Quelle est l’échelle?

L’arbitre n’a rien vu de punissable et a lâché prise, plantant rapidement l’équipe rivale dans la zone de Ter Stegen à l’occasion claire de Monreal. Ensuite, la salle VOR a avisé Martínez Munuera de l’informer de la main du joueur de la Real Sociedad et la pénalité maximale a été indiquée. Un penalty de Leo Messi qui a rendu, au moins provisoirement, la tête aux Catalans.

L’action a été beaucoup protestée par la Royal Society. A la fin du match, Merino, un joueur de Txuri-Urdin, a montré sa confusion face à la signalisation du penalty. «Ça a été une action plus que douteuse, il faut mieux expliquer comment fonctionnent les mains car je pense qu’elles n’ont pas encore trouvé d’échelle»commenta-t-il.