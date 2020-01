Vegas pense que ce sera exaltant, contrairement à 53

Le Super Bowl 53 était un raté pour quiconque n’était pas un fan des New England Patriots, un snoozefest défensif qui s’est terminé par un score de 13-3.

Eh bien, bonnes nouvelles fans de la NFL! Si les cotes de Las Vegas ont leur mot à dire sur l’issue du Super Bowl 54 entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco, alors LIV à Miami a la chance d’être tout à fait le contraire.

Par BetMGM, l’écart d’ouverture à partir de lundi matin a les chefs comme juste Favoris de 1,5 point, ce qui signifie que nous examinons deux équipes égales. Mais je suis plus excité par le sur / sous, qui est un énorme 53,5 points.

C’est d’ENORMES nouvelles ici. C’est un rappel que nous examinons une équipe de 49ers qui a marqué 27 points contre les Vikings du Minnesota et a obtenu une place de 37 contre les Packers de Green Bay, et les Chiefs ont marqué 86 combinés lors de leurs deux matchs éliminatoires. Donc, ce score de 13-3 semble être un long tir reeeeeal. Dieu merci!

Oh, et si vous voulez mes premiers choix: je me penche probablement vers la fin dans un jeu de 33-30 et je prends les Chiefs (veuillez noter, j’ai le droit de changer d’avis!). La ligne d’argent des 49ers à +100 est aussi le chemin à parcourir (et garder un œil dessus pour le mouvement).

