Vernon Maxwell a intensifié sa querelle avec l’Utah dans un tweet hilarant

L’ancien gardien de la NBA Vernon Maxwell a remporté deux titres NBA avec les Rockets au cours de sa carrière de joueur, et la route vers ces championnats a traversé l’Utah dans l’Ouest.

Les Rockets ont éliminé le Jazz en 1994 et 1995. Et 25 ans plus tard, Maxwell fait toujours un tour de victoire.

Si vous avez suivi l’ancien compagnon de la NBA âgé de 54 ans sur Twitter au fil des ans, il y a de fortes chances que vous ayez vu la prise de vue occasionnelle prise dans l’État de l’Utah. Il se moquera de l’Utah pour ne pas avoir Internet (Remarque: l’Utah a Internet). Il a affirmé qu’il avait interdit à l’Utah d’acheter ses maillots. Encore une fois, le mec déteste juste l’Utah.

Mais lundi, Maxwell a rassemblé son meilleur travail à ce jour. Dans un tweet, il a déclaré qu’il voulait faire amende honorable avec l’Utah en organisant une clinique gratuite pour les meilleurs jeunes tireurs de l’État. Il a inclus une vidéo de ces jeunes tireurs…

OH MAN.

La vidéo s’est ouverte avec quatre airballs droits et pas un seul seau. Je ne sais pas exactement d’où vient cette vidéo, mais Maxwell a réussi à surpasser ce tweet de manière sauvage:

Espérons qu’il n’arrête jamais de rôtir l’Utah car son matériel est vraiment excellent.

