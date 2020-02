victoire des Chiefs de Kansas City 31-20 aux 49ers de San Francisco

FIN DE SUPER BOWL LIV! 50 ANS PLUS TARD, LES CHEFS GAGNENT LE SUPER BOL! Mahomes a décidé en environ 5 minutes brillantes où il a réussi à gérer la défense des 49ers de San Francisco. De nouveau, Shanahan a subi un retour dans un Super bol qui lui a échappé à la fin. Andy Reid Il a triomphé de la main de son quart-arrière et ils sont déjà de légende.

4e Q – 1 ′ TOUCHDOWN KANSAS CITY CHIEFS! Cela culmine la victoire dans le Super Bowl LIV.

4e Q – 1 ′Ils échouent et le ballon est pour les Chiefs de Kansas City qui vont gagner le Super Bowl!

4e Q – 1 ′ 4e et 10 pour les Niners. Tout ou rien sur cette pièce.

4e Q – 2 ′ Les 49ers Ils ont besoin d’un miracle maintenant pour prendre ce Super Bowl. Ils ne valent que le toucher. Moment pour Garoppolo …

4e Q – 2 ′ Ils marquent le point supplémentaire! Ils en ont mis 4. Retour brutal des chefs.

4ème Q – 3 ′ CHEFS TOUCHDOWN !! Ils retracent le match et placent 23-20 en l’absence du point supplémentaire.

4ème Q – 4 ′ UN AUTRE PASS EN LAITON DES MAHOMES AUX WATKINS. Ils sont en zone rouge.

4e Q – 4 ′ Mahomes fait toujours de la magie. Il s’échappe comme un magicien et endure toute la défense de San Francisco. Les niners tremblent.

4e Q – 5 ′ Au premier échange: 4e et sortie pour les 49ers. Problèmes pour San Francisco.

4e Q – 6 ′ CHEFS TOUCHDOWN! Kelce reçoit le ballon de Mahomes qui laisse le score à 17-20. Jeu!

4e Q – 6 ′ MAHOMES POUR HILL JUSQU’À 22! Allez passer en 3ème et 15. Quelle merveille!

4e Q – 7 ′ En effet: il est incomplet de passer à Colline. D’où le suspect. L’ovale toucha le sol. Plus de problèmes pour Chefs.

4e Q – 7 ′ Les Chefs avancer à 40 … et le premier Hill (suspect) vers le bas. Ils sont déjà au milieu de terrain.

4e Q – 9 ′ La défense des chefs parvient désormais à arrêter Garoppolo et son peuple. Important de changer l’inertie.

4e MAISONS INTERCEPTÉES Q – 11 ′. Ils sont amers la nuit. C’est un coup très dur pour les revendications des chefs de Kansas City.

4e Q – 13 ′ SAACK SUR LES MAHOMES! La défense de San Francisco, à un autre niveau.

4ème Q – 15 ′ Commencez le dernier quart! Tout pour décider. Chefs en possession.

3e Q – 1 ′ Terminez le troisième trimestre avec le Chefs réaliser une première descente importante encore loin d’une zone dangereuse.

3e Q – 2 ′ Ils devront retracer les Chiefs un jeu qui commence à aller à moins que Mahomes raffine.

3e Q – 2 ′ TOUCHDOWN SAN FRANCISCO 49ERS! TOUCHDOWN MOSTER! L’interception a coûté cher à Mahomes. Ils obtiennent 10-20..

3e Q – 3 ′ Ils restent dans la cour 1 du San Francisco 49ers. Très proche d’en réaliser un autre atterrissage…

3e Q – 4 ′ Bonne position sur le terrain pour Garoppolo qui place déjà son équipe dans le 40e adversaire.

3e Q – 6 ′ Mahomes intercepté. Quelle erreur du QB des chefs!

3e Q – 7 ′ Les chefs qui finissent par tomber les premiers souffrent. Ils vont au-delà de 40. Bonne lecture de Mahomes.

3e Q – 9 ′ Passez maintenant aux chefs. Mahomes revient sur la pelouse du stade Sun Life. Ils commencent à partir du 20.

3e Q – 10 ′ San Francisco insiste pour le jeu de course et ils atteignent le milieu de terrain. Ils ne parviennent pas à aller plus loin et finissent par marquer le field goal pour prendre de l’avance: 13-10.

3e Q – 15 ′ COMMENCEZ le troisième trimestre! Possession pour San Francisco

FINIR LA PREMIÈRE MOITIÉ DU SUPER BOL. Vient maintenant la pause avec Shakira et Jennifer López.

2e Q – 1 ′Faites deux passes de Garoppole avec seulement 20 secondes pour la fin du premier trimestre. Pourtant, ils demandent à Kittle d’interférer avec les passes… Ils étaient à 15 ans. Ils sont toujours à 35 ans. Il s’agenouille Jimmy et terminer la première moitié.

2e Q – 1 ′ Juste quelques secondes et la première moitié du Super Bowl se terminera avec 10-10 sur le tableau de bord. Tout cela même.

2e Q – 1 ′ Les Chiefs échouent à avancer beaucoup plus loin et la dernière possession, a priori, sera pour les 49ers.

2e Q – 2 ′ Ils sont toujours dans les 50 mètres et vient maintenant l’avertissement de deux minutes.

2e Q – 4 ′ Les Chefs Ils continuent d’attaquer et de réaliser facilement les premiers downs. Souffrez la défense des Niners.

2e Q – 6 ′ TOUCHDOWN SAN FRANCISCO! Énorme attaque qui se termine dans la zone des buts pour lier le match à 10.

2e Q – 7 ′ Quatre premiers essais consécutifs pour San Francisco. Ils sont en zone rouge.

2e Q – 9 ′ Ils ne descendent pas le premier après l’attaque en voiture et ils frappent des bâtons. Le field goal est bon: 10-3.

2e Q – 10 ′ Ils le jouent en quatrième position et les chefs l’obtiennent. Ils le brodent en attaque. Perdu les niners.

2e Q – 13 ′ Spectaculaire passage des Mahomes. Il est très à l’écoute. Ils vont jusqu’à 30.

2e Q – 15 ′ Garoppolo intercepté! Très sous pression lors de sa deuxième tentative du 2e quart-temps, il lance mal et les Chiefs interceptent.

1er Q – 1 ′ Les 49ers sont désormais à la dernière attaque du premier quart. Bonne passe de Garoppolo qui arrive jusqu’à 50. Les 15 premières minutes se terminent.

1er Q – 1 ′ Touchdown Les chefs de Kansas City!! Mahomes pénètre dans la zone des buts et met ceux-ci devant Andy Reid

1er Q – 2 ′ Les Mahomes jouent loin du premier TD du Super Bowl. Attaque brutale par les chefs de Kansas City. Ils sont à 3 mètres …

1er Q – 3 ′ ÉNORME KELCE. Excellent accueil, meilleur mouvement pour planter dans la zone rouge.

1er Q – 4 ′ Progressivement, l’offensive de Mahomes est plantée en territoire ennemi. Très bonne gestion de cette attaque. Presque dans le 20e rival.

1er Q – 7 ′ La possession revient au Kansas qui réalise le premier duel. Hill blessant la défense des niners. Encore loin de la ligne médullaire.

1er Q – 8 ′ Mouchoir contre la défense des Chiefs qui étaient en 3ème et 10. Sérieuse erreur qui donne 5 yards aux 49ers. Même ainsi, ceux de la Baie ne peuvent pas avancer. 3 premiers points pour les 49ers dans un simple field goal.

1er Q – 9 ′ Les 49ers continuent de gagner des yards. Même avec un 3e et 3, obtenez le premier. Ils font beaucoup de dégâts à la défense des chefs. Ils sont presque dans la zone rouge.

1er Q – 12 ′ Ils vont jusqu’à 40 ans! Jeu brutal dans la course, la principale arme offensive de San Francisco.

1er Q – 13 ′ Première chance pour San Francisco … première descente. Garoppolo pour Kittle. Gagner du terrain depuis le 20.

1er Q – 15 ′ Attaque Kansas City Ils ne peuvent pas certifier lors d’un premier essai. Forcé de frapper le botté de dégagement; les équipes spéciales du 49ers.

1er QUATRE. LANCEZ LE SUPER BOWL LIV !!

00:33 San Francisco remporte le tirage au sort et ils préfèrent donner aux Chiefs de Kansas City la première possession. C’est sur le point de commencer.

00:28 Version brutale de l’hymne de Demi Lovato. Le public explose avant le début de la bataille.

00:25 L’hymne américain sonne. Chante Demi Lovato. Il a chanté avant Yolanda Adams le L’Amérique la belle.

00:22 Et le discours des 49ers de San Francisco aussi:

Un dernier dimanche. #SBLIV x #BeLegendary pic.twitter.com/2PrU9etwcu

– San Francisco 49ers (@ 49ers) 2 février 2020

00:20 ¡¡Les deux équipes sautent sur le terrain! Tel a été le discours de Mahomes avant d’entrer…

“CE N’EST PAS UN MEILLEUR TEMPS POUR ÊTRE GRAND AUJOURD’HUI.” @PatrickMahomes pic.twitter.com/EWRRNAtcSy

– Kansas City Chiefs (@Chiefs) 2 février 2020

00:15 Dans le cas de Les chefs de Kansas City Ils ont également évité la ronde des jokers après une saison régulière 12-4. Soutenus dans une attaque spectaculaire, ils ont détruit Texans 51-31, retraçant un partiel 21-0 Puis, avant les Titans, ils n’ont pas non plus pardonné et gagné 35-24. Aujourd’hui, ils ont le défi de briser la défense de Kyle Shanahan.

00:10 Leur chemin vers le Super Bowl a été tronqué pendant un certain temps au cours de la saison régulière. Sans aller plus loin, San Francisco 49ers (13-3) était à un demi-mètre des séries éliminatoires. Ils ont été exemptés du joker et ensuite ils n’ont pardonné ni lors du tour de division contre les Vikings ni lors de la finale de conférence contre les Vikings. Packers Aaron Rodgers

00:00 Le Super Bowl LIV est arrivé! Jeu à jouer dans Miami entre Chefs de Kansas City, dirigé par le QB Patrick Mahomes et une offensive explosive; et les San Francisco 49ers, équipe légendaire qui, avec Kyle Shanahan sur le banc et Jimmy Garoppolo comme QB, ils essaieront d’égaliser dans les championnats avec Patriots de la Nouvelle-Angleterre et Pittsburgh Steelers

La bataille prétend être épique; un nouvel épisode d’une offensive spectaculaire contre une non moins bonne défense. L’attaque de Les chefs de Kansas City c’est un rouleau; mais la défense de 49ers, commandé par «Fantastic Four», Buckner, Armstead, Zettel et Bosa, ce sera un mur difficile à pénétrer. Va essayer Mahomes avec sa non moins bonne équipe de receveurs: Tyreek Hill, Watkins et Travis Kelce, principalement.

La fête restera animée Shakira et Jennifer Lopez.