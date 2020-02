Victor Sánchez del Amo demandera sa réadmission en tant qu’entraîneur de Malaga

Quelques jours avant l’acte de conciliation entre le technicien et le cadre boquerón pour résoudre leur règlement, les demandes du Madrid à l’équipe de la Costa del Sol continuent d’être transcendées. Si nous comptions récemment sur OKDIARIO, que Víctor Sánchez del Amo demandera au Malaga 600 000 euros pour préjudice moral, il demandera également au club la nullité de son licenciement et de sa réadmission en tant qu’entraîneur.

Il convient de noter qu’après son licenciement, Sergio Pellicer a repris le banc de Malaga, où il occupe toujours le poste intérimaire. Bien que cela puisse faciliter votre retour MalagaIl semble compliqué que l’équipe andalouse accepte leurs demandes. Il ne réintégrera pas non plus l’entraîneur de Madrid ni ne compensera Víctor Sánchez del Amo avec 600 000 euros Pas avec un montant inférieur. Tout semble indiquer que, comme cela est arrivé à Muñiz, qui a mis près d’un an à conclure un accord concernant son licenciement, la bataille entre Victor et Malaga durera des mois. En outre, le club maintient un litige ouvert avec Caminero et Joaquín Jofre, qui ont quitté la boîte avant Víctor Sánchez del Amo.

Le désaccord de Víctor Sánchez del Amo avec Málaga

Lors de la conférence de presse au cours de laquelle il a expliqué son départ de la boîte d’anchois, Victor a noté:

“Je réitère notre désaccord parce que nous le jugeons injuste. Mardi après-midi, le club, par l’intermédiaire de son directeur général via WhatsApp, m’envoie une déclaration où je quitte l’équipe pour enquêter sur les faits. Ils me disent qu’ils m’empêchent d’accéder aux installations et de contacter n’importe quel employé, pas même mon coaching. Pas un mot sur la façon dont ma famille ou ma personne est. En même temps, ils font une déclaration publique dans laquelle ils signalent que je suis séparé. Imaginez comment je suis à ce moment-là. J’interprète à partir de cette communication qu’ils ne veulent pas de moi. Ensuite Ma réponse est très simple: être payé jusqu’à la journée de travail et je pars. Pour ne rien compliquer. La réponse du club est qu’ils m’invitent à renoncer au salaire déjà travaillé. Ils m’offrent moins que le salaire travaillé. Ils montrent également qu’ils veulent contrôler ma communication à ce sujet. Et cela pour moi est incontestable et je ne l’accepterai pas, et moins dans une situation comme celle que j’ai ressentie, ils ne contrôleront pas ma liberté d’expression. J’ai suivi la politique du club pendant que j’étais employé, sans commettre aucun acte d’indiscipline. »

«Quand j’ai reçu cette proposition, compte tenu de la réponse massive des fans qui ont déménagé à l’hôtel, la déclaration des joueurs, mes collègues, m’a donné plus de force pour voir cela comme un obstacle à surmonter. Ensuite, nous avons communiqué que nous voulions continuer et qu’ils me ramèneraient à ma position, que je n’avais rien fait pour être à part et que je voulais être avec mon équipe dès que possible pour préparer le prochain match de la meilleure façon possible. La réponse du club a été la lettre de licenciement immédiate», A ajouté Víctor Sánchez del Amo.