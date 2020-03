Víctor Sánchez del Amo exploite contre le gouvernement PSOE-Podemos

Víctor Sánchez del Amo, L’ancien joueur du Real Madrid, entre autres, et entraîneur jusqu’à il y a quelques mois de Malaga, a été dur avec le gouvernement en raison de l’absence de décisions énergiques face à la grave crise des coronavirus. L’ancien entraîneur du Betis ou du Deportivo de La Coruña a utilisé leurs réseaux sociaux pour lancer un message extrêmement dur contre la classe politique en général, et en particulier contre ceux qui sont chargés de prendre des décisions en ces temps difficiles.

“Nous avons une” classe “politique qui a démontré son incapacité à gérer pendant des années. Incapacité à comprendre et à s’organiser au sein de leurs propres partis ou sectes politiques, incapacité à comprendre et à s’organiser avec des collègues d’autres groupes. Incapacité à former un gouvernement stable qui travaille pour la croissance de notre pays et, par conséquent, nous oblige à parcourir les urnes à plusieurs reprises sans laisser leur visage tomber dans la honte (je me demande s’ils sont nés sans). Incapable de gagner en crédibilité avec des faits qui correspondent à leurs discours, parlant argent, mentant compulsivement. Favoriser la polarité et alimenter la haine entre les gens au lieu de travailler pour l’union de notre merveilleuse diversité de personnes. Démontrer qu’ils mettent leurs intérêts partisans et sectaires, leur propre image, leurs salaires, leurs positions privilégiées et leurs droits sus pernada », pour maintenir leur pouvoir ou l’étendre, tout cela et plus encore, avant de prioriser leur véritable mission, servir le peuple. Ce qu’ils montrent, c’est le contraire, utilisez-le “, commence Victor dans sa lettre ouverte.

“Des vies sont en jeu!”, Dit-il.

Puis l’homme de Madrid devient encore plus dur: “Et sûrement, dans la généralisation de ma réflexion, certains” juste pour les pécheurs “paient.” Eh bien, là, vous avez la possibilité de vraiment diriger, avec courage et valeurs humaines, et de mettre cela à sa place. Génération «fausse». Ils sont incapables de le faire, même dans une situation critique de crise mondiale avec la pandémie de Covid-19, avec des vies en jeu! sachant qu’il est important de prendre des mesures urgentes et de continuer à perdre du temps. Avec leur négligence, ils empêchent les gens d’être sauvés. Peut-être faudrait-il leur parler des votes plutôt que des vies pour qu’ils y mettent plus d’efforts. L’un des moyens de lutter contre ce virus consiste à se laver constamment les mains; Eh bien, ces politiciens doivent se rappeler que c’est à eux de le faire dès maintenant, c’est leur responsabilité et leur devoir ».

“Je suis désolé mais je n’en peux plus, il ne s’agit pas d’acronymes, de partis ou d’idéologies, c’est quelque chose qui devrait être au-dessus de tout. Il s’agit de personnes et de personnes avec des valeurs telles que la solidarité et la générosité qui nous sortiront de cette crise. Ne jouons pas le jeu des politiciens qui se battent entre des gens de différentes régions d’Espagne; nous avons tous besoin les uns des autres, nous sommes tous en danger, ensemble nous sauverons plus de vies », conclut le coach, désormais sans équipe après avoir été licencié de Malaga après l’épisode de sa vidéo intime diffusée sur les réseaux sociaux.