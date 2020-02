Vidal, plus enfantin et égoïste que jamais

Il avait tort, et beaucoup, Arturo Vidal avec son expulsion hier soir. En un seul match, le Chilien a vu deux jaunes, a été expulsé et a pris un engagement sérieux envers son équipe pour la réunion de retour au Camp Nou.

Il a péché à cause de révolutions excessives. L’un des attributs par lesquels Vidal a été caractérisé dans sa carrière sportive est son nature compétitive. Vidal ne se soucie pas que le match soit la Copa del Rey contre un Second B, que le huitième de la Ligue des champions, donne toujours tout sur le gazon.

Mais hier est passé. Le contexte l’a invité, bien qu’il ne justifie pas son attitude. Les fans de Naples lui rappelait régulièrement son passé Juventus, fait qui a servi à réchauffer le joueur et il va s’impliquer. En plus de faire une entrée moche Mario Rui, fait face au rival et voit le rouge. Tout cela à la fin de la partie.

Maintenant le problème est double, tant pour l’équipe que pour le joueur. Plus pour l’équipe que d’attendre que les joueurs se rétablissent comme Jordi Alba ou Sergi Roberto, Je n’aurais que 12 joueurs disponibles pour le match retour. Et tout cela sans que la rencontre soit close – bien que favorable – avec 90 minutes restantes et un calendrier exigeant en Ligue.

Mais le joueur est blessé. Son attitude égoïste, pensant plus à lui-même qu’à l’équipe, lui fera manquer l’un des matchs les plus importants de l’année, juste au moment où l’on peut dire qu’il est entrée au Barça après près de deux ans. Le Barça est boiteux dans plusieurs positions, mais précisément pas au centre du terrain, où il lui faisait également de la place pour jouer. Maintenant, son attitude peut lui jouer des tours et il ne serait pas inhabituel pour lui de revoir un match depuis le banc.

