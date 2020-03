VIDEO | Braithwaite prépare sa cérémonie de Ligue des Champions avec ses enfants

L’attaquant danois a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux avec ses enfants en se rappelant que c’était hier la journée des champions alors qu’il n’était pas inscrit à la compétition européenne.

Mardi 18 mars, journée de la Ligue des champions. Le FC Barcelone aurait dû recevoir Naples au Camp Nou pour disputer les huitièmes de finale, mais ces jours-ci, il n’y a pas de football en Europe en raison de la pandémie mondiale de coronavirus.

Cependant, le fait qu’il n’y ait pas de football ne signifie pas que nous l’oublions et montre ce que Martin Braithwaite a fait à la maison. Le footballeur du FC Barcelone et ses fils ont mis le maillot de l’équipe du Barça et les trois en uniforme ont organisé une cérémonie familière de la Ligue des champions dans le jardin de leur domicile avec l’hymne de fond inclus

“Journée de la Ligue des champions, travail à domicile”, a écrit Braithwaite avec la vidéo, soulignant ainsi l’initiative à laquelle de nombreux footballeurs ont rejoint ces jours-ci de ne pas quitter leur domicile.

Malgré le fait que l’attaquant danois n’est pas inscrit en Ligue des champions et ne puisse donc pas jouer dans la compétition, personne ne l’aurait sûrement privé de se rendre au Camp Nou et d’écouter l’hymne à travers les haut-parleurs du stade pour encourager son équipe. Pour l’instant et jusqu’à la reprise des compétitions, Braithwaite devra se contenter de cette version maison et familiale de la cérémonie.

N’oubliez pas de nous suivre également sur notre compte Instagram, 90min_es, et notre compte Twitter, @ 90minespanol!