[Vídeo] Combattez Andy Ruiz contre Anthony Joshua 2 Full World Title 2019

Anthony Joshua (23-1, 21 KO) se sont vengés alors qu’ils se dirigeaient vers une décision unanime de douze Andy Ruiz (33-2, 22 KO) pour récupérer les titres poids lourds de la WBO, de l’IBF, de l’IBO et de la WBA. Les scores étaient de 118-110, 118-110, 119-109.

Lors du premier combat, en juin, Ruiz entré en remplacement tardif et abandonné Joshua quatre fois pour prendre un KO le septième tour au Madison Square Garden à New York.

Joshua Il a bougé et boxé lorsque le combat a commencé le premier. Le jab et les mains droites travaillaient pour Joshua. À la fin du tour, une main droite a ouvert une coupure sur l’œil gauche de Ruiz.

Joshua Je m’améliorais également au deuxième tour. Une coupure a été ouverte autour de l’œil gauche de Joshua. Le troisième était le même, avec Joshua boxe et déménagement. Ruiz J’appliquais beaucoup de pression dans la pièce, mais Joshua Je le surmontais toujours. Ruiz Il a frappé plusieurs coups durs à la fin du tour.

Joshua Il pompait un coup solide dans le cinquième et continuait de contrôler l’action. Il en va de même pour le sixième, avec Joshua pompage d’un jab rapide et boxe. Joshua il boxait et atterrissait dans le septième, et il tenait Ruiz chaque fois qu’il s’approchait. Au huitième, Ruiz a finalement commencé à fermer le et ne permettait pas que Joshua maintenez-le poussé et déchargé avec des combinaisons rapides.

Retour à la boxe dans le neuvième à Joshua, qui bougeait et dépassait Ruiz. Et plus ou moins la même chose pour la majeure partie du dixième. Joshua il a poursuivi son plan de match dans le onzième, avec Ruiz Impossible de se connecter avec quoi que ce soit. Et rien n’a changé au douzième, avec Joshua boxe et faire la plupart de l’atterrissage.

Mec, Anthony Joshua a eu à peu près Ruiz dans ce match des poids lourds! 🥊 # JoshuaRuiz2 # RuizJoshua2 #joshuavsruiz pic.twitter.com/bdi3Wubvgk

– ɢᴇʀᴀʟᴛ ᴏꜰ ʀɪᴠɪᴀ 🇳🇬 (@theCyberNewt) 7 décembre 2019

#AndyRuiz n’a pas pu contre # RuizJoshua2 🥺

Par décision unanime, le Britannique a récupéré ses titres de poids lourds🥊 pic.twitter.com/u6M33olp4J

– Noise on the Net (@RuidoEnLaRed) 7 décembre 2019

Maintenant, nous devons voir ce qui s’en vient Andy Ruiz qui va sûrement chercher un troisième match contre Anthony Joshua en 2020 aux États-Unis.

[Vídeo] Combattez Andy Ruiz contre Anthony Joshua 2 Full World Title 2019