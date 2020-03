VIDEO | Énorme double de Thiago Messi comme son père!

Lionel Messi vit ses dernières années en tant que footballeur professionnel, mais il y a un espoir que tous les amoureux du football mondial ont et est que La Pulga hérite de son talent au plus âgé de ses enfants, Thiago Messi, qui suit déjà les étapes de son père et s’entraîne à l’école de football de Barcelone.

Le fils aîné de Messi a été surpris par une nouvelle journée de football avec son compatriote U-8 Blaugrana, dans un match qui a gagné 9-2 ce dimanche. Thiago qui a à peine 7 ans, tourné en novembre dernier fait sensation au FCB Scola.

Étant si petits, les enfants font face à d’autres groupes de la même institution et Thiago est le «10» de la «Sergio School» nommée en l’honneur de Sergio Busquets, où il partage une catégorie avec Benjamín Suárez, le fils aîné de Luis Suárez qui a le même âge.

Vitesse, contrôle et définition. Comme papa, mais avec raison.

L’Escola Sergio a fait face à l’école Esmedo, et le fils de Messi avec 10 sur le dos a marqué son premier but pour sceller le 5-0 sur le tableau de bord avec un flash de qualité impeccable après avoir menacé un coéquipier en défense et en marquant Comme les grands.

Le deuxième but qui a clôturé le double du mini-Messi était également celui qui a scellé le match en profitant d’un ballon dans la zone, définissant de nouveau fortement depuis la droite et célébrant comme son père, avec le mini-Luis Suarez.