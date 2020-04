VIDEO | Futre trolls Real Madrid avec ses meilleures pièces et le mème de la mode

L’ancien joueur portugais a voulu adoucir la vie de ses followers et sur son compte Twitter il a publié sa propre version du mème des Africains dansant avec un cercueil devenu viral.

En ces jours de quarantaine sans pouvoir sortir, beaucoup affinent leur ingéniosité et le montrent chaque jour en postant des vidéos sur leurs réseaux sociaux. Le dernier d’entre eux a été Paulo Futre.

L’ancien joueur de l’Atlético de Madrid voulait se souvenir de ses meilleurs matchs et buts contre le Real Madrid et pour cela, il a publié une vidéo mais ce n’est pas n’importe quelle vidéo. Le Portugais a entremêlé certains de ses meilleurs joueurs avec les images d’une des vidéos les plus célèbres de cette quarantaine: les Africains dansant avec un cercueil accompagné de la chanson d’astronomie de Vicetone et Tony Igy.

“Quelques ébats à l’éternel rival”, a publié Futre avec la vidéo sur son compte Twitter.

Le premier des trois objectifs qui apparaissent dans la vidéo est celui dans lequel il quitte Chendo et après avoir fait un bec, il bat Buyo. Le second est un jeu sur le devant de la zone dans laquelle le défenseur est assis avec une pause. Et enfin le but qu’il a marqué en finale de la Copa del Rey qu’il a remporté en 1992 au Santiago Bernabéu. Trois grands buts difficiles à oublier.

Une vidéo qui a déjà des milliers de reproductions et qui a sûrement apporté plus qu’un sourire aux adeptes de l’Atlético de Madrid. Et c’est que Futre ne perd pas l’occasion de se moquer des Madridistas.

