[Vídeo] Gagnant, résumé et répétition Mikey Garcia vs Jessie Vargas Fight Box 2020

Dans une bataille de poids welter, le champion du monde en quatre divisions Mikey Garcia (40-1, 30 KO) a obtenu une décision unanime de douze rounds sur le champion des deux divisions Jessie Vargas (29-3-2, 11 KO). Les scores étaient 114-113, 116-111 et 116-111.

Garcia Il est hors du ring depuis qu’il a perdu une décision unilatérale face au champion des poids welters IBF Errol Spence en mars 2019.

Vargas Je frappais fort au premier tour. Vargas a obtenu de bons coups tout en Garcia Il faisait de plus en plus chaud. Vargas Il était très fort dans la seconde avec son jab et ses hameçons. Garcia eu des moments au cours du troisième, avec Vargas toujours atterrir un coup dur et plus de bons coups de poing.

Ils échangeaient ça et là pendant la chambre. Les deux coups solides. Vargas Il a souvent décroché ce coup dans le cinquième, mais il a ensuite été secoué par un solide crochet et est tombé un instant plus tard. Dans le sixième, Vargas est sorti en regardant en arrière dans le cinquième, mais a été secoué par les plus grands coups de Garcia. Vargas Il boxait bien au septième pour la majeure partie du tour. À la fin, il a de nouveau été secoué et blessé, tombant presque lorsque Garcia déchargeait de coups de feu.

Les yeux de Vargas ils ont enflé au début des huit. Vargas Je frappais avec Garcia atterrir les plus gros coups de poing. Les plus grands succès de Garcia ils ont continué à contrôler les choses dans le neuvième depuis Vargas J’étais toujours là et je travaillais dur.

Au dixième, Vargas Il était encore une fois surpris. Il a pu se battre à travers cela. Vargas Il a pu faire beaucoup mieux dans le onzième épisode, car il s’est connecté avec son jab et a connecté de bonnes mains droites. Vargas Je suffoquais Garcia et se battre de près pendant le douzième.

Comme ça Mikey Garcia Il a clairement gagné dans un bon combat et il faudra voir ce qui vient d’un éventuel combat contre Manny Pacquiao en Arabie Saoudite.

