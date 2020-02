VIDEO | Ils critiquent Federico Viñas pour avoir traité des fans américanistes au Guatemala

Federico Viñas a gagné la confiance de tous les fans d’Azulcremas, qui ont vu chez le jeune footballeur uruguayen un bijou devant l’équipe.

Et c’est que les grandes performances de l’attaquant des Eagles ont gagné la confiance et l’affection des fans, quelque chose qu’il a montré samedi dernier quand il a été acclamé du terrain du stade Azteca.

Cependant, maintenant de nombreux fans d’Amérique ont critiqué l’Uruguayen après son arrivée avec l’équipe sur les terres guatémaltèques, il n’a pas reçu les meilleurs fans de crème bleue qui attendaient l’arrivée de l’équipe.

Sur les images, on peut voir que Viñas ne s’est pas arrêté avec certains fans qui ont demandé un autographe de l’Uruguayen, mais on ne voit à aucun moment qu’il traite mal les fans.

Que s’est-il passé mon cher @ federicovinas98 ne soyez pas comme ça L’HUMILITÉ est d’abord qui vous fera GRAND comme dans l’équipe où vous êtes ANIMO JE SOUHAITE ÊTRE LE PREMIER ET LE DERNIER

– Lego5 (@AguilitaYeah) 18 février 2020

Beaucoup ont critiqué cette attitude de l’Uruguayen car ils sont habitués à assister en tout temps aux partisans des Aigles, cependant, d’autres partisans ont défendu l’Uruguayen parce qu’ils ont affirmé qu’une mauvaise journée peut avoir n’importe qui, en plus, la vidéo montre comment ils tirent le transmettre quelque chose qui aurait pu gêner le joueur américain et donc sa réaction.

Arrêtez de déranger le joueur, c’est juste un joueur, nous ne savons pas et nous ne pouvons pas imaginer les problèmes qu’il peut avoir dans sa famille, les maladies, les poursuites, etc. Tout ce que vous devez avoir, c’est l’éducation. Demandez, puis-je avoir une photo avec vous? S’il dit non, c’est non. Et déjà.

– LW Ban (@ban_lw) 18 février 2020