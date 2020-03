VIDEO | Le double avec lequel Reinier a fait sa première avec le Real Madrid Castilla

Le Real Madrid a signé Reinier sur le marché d’hiver. Le Brésilien, milieu de terrain avec un bon physique et une bonne arrivée, joue cette saison avec le Real Madrid Castilla du groupe 1 du deuxième B. Les blancs sont septièmes et hier ils ont joué contre Coruxo, cinquième. Reinier a été libéré et a mené son équipe jusqu’à la victoire avec un doublé. Le joueur commence à frapper aux portes de la première équipe.

Le Brésilien a marqué le premier but depuis l’avant de la petite surface. Fran a mis un centre sur l’aile gauche, Baeza l’a sauvé au fond et a reculé d’un pas vers le point de penalty. Là, quelque chose de plus avancé, il a rejoint Reinier pour tirer avec l’intérieur de sa jambe droite à l’équipe gauche. Premier but Le second était moins spectaculaire. Marvin a mis le ballon de l’aile droite et eLe milieu de terrain s’est avancé au deuxième poteau pour envoyer le ballon au fond des filets.

Les objectifs de Reinier et le tweet de la télévision galicienne ne se sont pas très bien déroulés avec Coruxo, qui a publié un tweet comparant le prix du footballeur avec le budget du reste des équipes de deuxième division B et, au passage, avec la présence de Rodrygo. deux jours

Vous étiez à l’aise avec 30 millions de dollars, neuf clubs Primeira teignent cet investissement. Xuntamos os 80 clubs de catégorie et que diñeiro n’a pas été géré. On joue avec Xornadas, Rodrygo 54 millions, Salvoulles Os Mobles, en fin de match avant ou dernier jour de Taboa. https://t.co/ZptmFrr2zW

– Coruxo FC (@CoruxoFCoficial) 7 mars 2020

«Vous êtes à l’aise avec 30 millions, aucun First Club n’a cet investissement. Nous avons réuni les 80 équipes de la catégorie et cet argent n’est pas géré. Rappelez-vous qu’il y a deux jours, Rodrygo, 54 millions, a sauvé les meubles à la fin de la partie contre le dernier de la table », Ils ont tweeté.