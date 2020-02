Video : Le nouveau record du monde de saut à la perche d’Armand Duplantis – 6m 17

Armand Duplantis a 20 ans et tient une perche dans ses mains depuis l’âge de 3 ans. Il est ainsi plus facile d’expliquer l’histoire de ce Suédois, né à Lafayette (USA), qui a réussi à battre le record du monde de saut à la perche à Torun (Pologne). Avec un vol étonnant de 6,17, il laisse derrière lui dans les listes Renaud Lavillenie (6,16) et Sergey Bubka (6,15). Encore une fois, il faut dire qu’il n’a que 20 ans et qu’il est professionnel depuis 2019. Il est l’athlète du futur.

Mondo n’a pas été une surprise. Mardi dernier, à Düsseldorf, il a déjà essayé de sauter par-dessus 6,17, ce qui était un mauvais placement du coude, mais le problème a été surmonté. Sur la piste polonaise, l’histoire s’est répétée. Il a d’abord fixé la barre à 5,52 et a pris l’air d’une blague, puis l’a portée à 5,72 et l’a passée en guise d’échauffement. Plus de 5,92 et 6,01 facile. Duplantis entre dans la boîte à une vitesse folle et la perche de doublage s’élève. Il avait du mal à contrôler ce vol. Plus maintenant…

Il n'a que 20 ans et saute déjà à 6,17 ! Record du monde du saut à la perche pour le Suédois Armand #Duplantis, qui parvient à battre le record détenu par Renaud Lavillenie depuis 2014 lors d'un meeting en Pologne 🥇 pic.twitter.com/Z61Z0WcOqz — Hugo Capelli (@Hugo_Capelli) February 8, 2020

Il a donc demandé à nouveau 6,17. Tentative de record du monde. Il a manqué le premier, mais le second était exact. Très précis. “Pour moi, le poteau, c’est comme faire du vélo, quelque chose de naturel”, a déclaré le Suédois né aux Etats-Unis, qui est un ami proche de Renaud Lavillenie, le premier à avertir que son record de 2015 à Donetsk (6,16) était en danger de mort, dans une interview.

Il a été battu par Duplantis, le garçon qui a sauté chez lui à Lafayette, en Louisiane, avec son père Greg, un ancien perchiste qui notait chaque année les progrès de son fils. A 18 ans, il avait 6,05 ans, à 20 ans, il a déjà 6,17 ans. “Pour moi, c’est un jeu, il y a des gens qui trouvent le poteau étrange, il me vient naturellement”.

Duplantis peut encore améliorer son record en cette saison hivernale puisqu’il est inscrit à Glasgow (15 février), Lievin (19 février) et Clermont (23 février), ce dernier rendez-vous étant dans la ville de Lavillenie, où Duplantis est déjà allé à plusieurs reprises s’entraîner pour améliorer sa technique. Une étoile est née. Il s’appelle Mondo Duplantis et il est déjà le plus grand poleman qui ait jamais volé. En outre, en cette année olympique.