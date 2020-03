VIDEO | Maldini a publié tous les buts de Fernando Torres à l’Atlético de Madrid et de l’équipe nationale

Le coronavirus conduit l’être humain à faire des choses qui, dans des circonstances normales, ne pouvaient même pas imaginer. Dans le monde du football, peut-être que beaucoup de ces impossibles viennent à nous grâce àil œuvre inépuisable de Julio Maldonado, «Maldini».

Cette fois, l’analyste espagnol a publié une vidéo à voir: il a compilé dans le même enregistrement tous les buts de la course Fernando Torres à l’Atlético de Madrid et dans l’équipe espagnole. Une véritable œuvre d’art. La vidéo dure 3 heures et demie mais ça vaut le coup. D’autres experts comme Mister Chip Ils n’ont pas hésité à le retweeter.

Certainement certains des objectifs Les plus émouvants sont les premiers, qui ont marqué Albacete en deuxième division à seulement 17 ans dans son deuxième match avec l’élastique rouge et blanc. D’autres sont belles, comme celle qui a marqué Betis à Ruiz de Lopera en 2002. D’autres importants, comme son premier but Le Real Madrid comme athlétique, en 2007 à e Calderón, ou son doublé en 2015 dès son retour dans l’équipe indienne.

Mais sûrement, à une époque où tout le monde Les Espagnols doivent rester à la maison à cause du virus heureux, le plus connu de tout le pays est celui qui a marqué eLe 29 juin 2008. À cette date, il a marqué le seul but de la victoire de l’équipe nationale contre l’Allemagne (1-0), qui a décerné l’Eurocup à l’équipe réalisé par Luis Aragonés.

Un avant et après commencé par «El Niño» qui a conduit à l’Espagne ouvrir une période de 4 ans de domination absolue dans le monde du football. Tout cela et bien plus Vous pouvez le voir grâce à ce documentaire.

