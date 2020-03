VIDEO | Messi s’entraîne à la maison avec «l’aide» de ses enfants

Joueurs professionnels, malgré la merveilleuse pause mondiale dans le football qui cause le coronavirus pendant ces semainesIls ne peuvent pas perdre de forme. Ils doivent donc s’entraîner à la maison et beaucoup d’entre eux prennent des vidéos sur leurs réseaux sociaux dans lequel ils montrent certains de leurs exercices.

Un des derniers en rejoignant cette initiative C’était Leo Messi. Le joueur de Barcelone a profité d’hier pour remonter Twitter une vidéo dans laquelle il est vu à la maison en train de faire différents exercices de cardio, de poids ou de coordination afin de rester pleinement dans ces circonstances extraordinaires.

Tout au long de l’enregistrement, il y a différents moments où un de ses enfants est également vu dans la vidéo. Dans ce cas, l’une des facettes les plus connues a été observée de la fissure argentine, qui comme le reste de la population de notre pays doit rester à la maison pendant que les autorités tentent d’atténuer les effets de cette pandémie pour le bien de tous.

C’est très bon de voir Messi chez lui. Cependant, les amateurs de football, nous voulons vraiment que lui et le reste des joueurs et des stars du monde peut mettre la balle en jeu où nous la vivons le plus: sur le terrain, pendant les matchs. Espérons que ce sera le plus tôt possible.

