Video : Présentation du Super Bowl 2020 entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco

Comme chaque année, avec l’arrivée du plus grand événement sportif des États-Unis, le Super Bowl de football américain (NFL), de nouveaux joueurs seront également introduits, comme le quarterback Patrick Mahomes des Chiefs de Kansas City et le quarterback Raheem Mostert des 49ers de San Francisco.

A côté de ces deux équipes très équilibrées et même qui donnent au Super Bowl LIV l’attrait d’être l’une des équipes les plus titrées de ces dernières années, ce sera précisément le bras de Mahomes, ou les jambes de Mostert, qui pourront faire pencher la balance en faveur de celui qui remportera finalement le trophée Vince Lombardi.

D’un Super Bowl, qui cette année a la plus grande touche latine dans le spectacle de la mi-temps avec la présence des chanteuses, la Colombienne Shakira, et la Portoricaine américaine Jennifer Lopez.

Dans le monde des bookmakers, les Chiefs sont toujours en tête des favoris, bien que les différences soient minimes, et dans le monde des clandestins, l’affaire peut dépasser les 7 milliards de dollars, dans un duel original entre des équipes qui ne s’étaient jamais affrontées dans un Super Bowl.

Tous deux arrivent également sans blessure majeure dans leur équipe, ce dont les entraîneurs en chef, And Reid of the Chiefs et le jeune Kyle Shanahan des 49ers, leur sont reconnaissants.

“Il est très important que nous puissions compter sur tous les joueurs pour le grand match, ainsi que d’avoir pu bien travailler à l’entraînement”, a déclaré Reid, 61 ans, dans sa présentation finale aux journalistes. “Nous sommes prêts pour le grand match et nous espérons être la meilleure équipe sur le terrain.

Shanahan, 40 ans, est sur le point de remporter une autre victoire et de compléter l’histoire de son père Mike, les seuls à avoir atteint le Super Bowl en tant qu’entraîneur principal, et à avoir également remporté les 49ers.

“Ce n’est pas le moment de s’inquiéter de l’histoire, ça ne marche pas pour moi, je veux la victoire pour mes joueurs et l’équipe”, a déclaré Shanahan.

“La seule chose qui compte dimanche pour les 49ers est de battre les Chiefs sur le terrain du Hard Rock Stadium de Miami et d’emporter le sixième trophée Vince Lombardi à San Francisco.

Cependant, il est également conscient que la victoire lui permettrait de ne plus être le fils de l’entraîneur en chef qui a remporté deux titres du Super Bowl et de devenir un champion à part entière, ce qui validerait sa propre carrière professionnelle.

Ainsi, le Super Bowl LIV se présente aussi comme l’un des plus compétitifs de ces dernières années, dans lequel tout peut arriver.

Les Chiefs chercheront à remporter leur premier titre de champion depuis 1970, date à laquelle ils ont gagné le Super Bowl lors du dernier match AFL-NFL contre les Vikings du Minnesota.

Le “grand match” aura lieu à Miami dimanche, lorsque les Chiefs, champions de la Conférence américaine (AFC), et les 49ers, propriétaires du National (NFC), se rencontreront pour le trophée Vince Lombardi.

Cette fois-ci, les deux hommes disputeront l’un des Super Bowls les plus compétitifs de ces dernières années.

Les Chiefs seront à la recherche de leur troisième Super Bowl, le premier titre de champions depuis 1970, lorsqu’ils ont remporté le Super Bowl IV lors du dernier match AFL-NFL, le seul titre qu’ils possèdent.

La fusion complète a eu lieu la saison prochaine, et Kansas City n’est pas revenu au Super Bowl dont son fondateur, Lamar Hunt, a donné le nom.

Reid, dont le curriculum vitae d’entraîneur en chef de la NFL remonte à 1999 à Philadelphie avec les Eagles, a une bague du Super Bowl en tant qu’entraîneur assistant avec les Packers de Green Bay, mais son record est de 0-1 dans les tops du Super Bowl.

Rien de tout cela n’inquiète Reid, mais sa défense, son point faible de la saison, peut gérer l’attaque au sol des 49ers menée par Mostert, qui a couru 220 yards et quatre touchdowns dans le match pour le titre de la conférence nationale (NFC).

Moster est rejoint par George Kittle, qui est tout aussi capable, voire plus capable, d’être le joueur clé de son équipe.

Les 49ers sont rejoints dans leur arsenal par le vétéran Emmanuel Sanders, une recrue capable de faire la différence.

Ensuite, la clé sera dans le bras prodigieux de Mahomes, qui peut faire toutes sortes de passes et possède une grande puissance de jambes qui en fait aussi un coureur dangereux.

“Nous sommes prêts à relever le grand défi, quel que soit celui qui se retrouve en tête”, a déclaré M. Mahomes. “Le jeu nous dira comment nous devons faire mieux pour battre notre adversaire et gagner, ce qui est notre grand objectif.

De leur côté, les 49ers sont à la recherche de leur sixième trophée Vince Lombardi, qui égalerait le record des Pittsburgh Steelers et des New England Patriots.

Les 49ers veulent également être la deuxième équipe seulement à passer d’un score de 4-12 la saison précédente à la grande finale de la NFL, qui a fêté en 2019 sa 100e saison.

Mostert, qui est à la recherche de sa propre revendication professionnelle