[Vídeo] Resultat, Résumé et Buts Villarreal vs Barcelona 1-4 Journée 34 Ligue Espagnole 2019-2020

Il Barcelone Il a donné l’une de ses meilleures performances au retour à l’activité en battant 4-1 à Villarreal pour le jour 34 du Ligue espagnole 2019-2020.

Le jeu a commencé avec une commande claire de Barcelone qui a réussi à en profiter juste après 3 minutes avec une diagonale de Jordi Alba qui Pau Torres il a envoyé le bas de son propre arc au 10 Arturo vidal il a pardonné le deuxième et cela a coûté 14 quand Gerard Moreno profité d’un rejet de Ter Stegen pour mettre la cravate, mais le Bateau c’était encore mieux et à 20 ans Leo Messi touché pour un superbe cliché de Luis Suarez qui a fait 2-1, il semblait que c’était ainsi que nous allions nous reposer, mais à 45 ans, Messi était présent Antoine Griezmann qui ne l’a piquée que pour un superbe 3-1. Pour la seconde moitié, il n’y avait pas grand-chose à dire, le Barcelone dominé les actions devant un Villarreal qui n’a pas appuyé non plus, à 69 il semblait que Leo Messi avait mis le 1-4, mais il a été annulé par le VAR, cependant à 84 Ansu Fati est apparu maintenant mettre oui la finale 1-4.

Avec cette victoire, Barcelone est arrivé à 73 points tout en restant 4 du Real Madrid, tandis que le Villarreal il a calé à 54 unités à la cinquième place. Le Barça recevra l’Espanyol mercredi lors de la 35e journée La Ligue. Villarreal 1-4 Barcelone.

