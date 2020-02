Video : Résumé du match France – Angleterre pour le Tournois des 6 nations | Victoire de la France 24-17

Dimanche, c’était Le Crunch. France-Angleterre à Paris. Eddie Jones a décidé de rester après avoir perdu la finale de la Coupe du monde au Japon “parce que je pense que je peux faire de cette équipe la meilleure du monde”.

Il a été question d’un cycle de deux ans renouvelable ou d’un autre cycle de la Coupe du monde, mais Eddie a été plus catégorique : “Ce sera l’attitude des joueurs qui dictera avec leur effort ou leur indifférence s’ils veulent que je reste jusqu’à la Coupe du monde. Une fois son séjour confirmé, Jones est parti pour le Japon, le pays de sa mère, où il a passé trois semaines loin du rugby, souffrant sous un régime Crossfit exigeant sur l’île d’Okinawa. Il est revenu au côté de sa mère et a emmené le groupe au Portugal pour leur montrer leur nouvelle référence : “Je veux que l’on parle de cette Angleterre comme on parle de Liverpool en Premiership. Les parallèles ne sont pas accidentels, l’équipe de Klopp a 23 tours, 22 victoires et un match nul.

Une première mi-temps impressionnante de la part du XV de @FranceRugby 🇫🇷 Les Bleus virent en tête 17-0 contre l'Angleterre pic.twitter.com/5le9cdEpKh — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) February 2, 2020

La France a donné le grand coup au début des Six Nations, où elle a battu l’Angleterre d’une bonne manière grâce à une première mi-temps impressionnante où elle a marqué une grande différence de points qui a permis de conserver le succès par 24 à 14.

Les Bleus ont joué au-delà des attentes et La Rosa, vice-champion du monde, bien en dessous des leurs. Ils étaient aux antipodes, au moins dans la première mi-temps, car les Gaulois dominaient de façon absolue et avec les essais de Rattez et d’Ollivon, plus les coups de pied de Ntamack, ils ont pris le partiel par 17 à 0.

Dans l’étape complémentaire, la tendance était de continuer. La France domine et arrive à nouveau au procès avec le capitaine Ollivon, qui soutient en double, pour condamner le transitoire 24 à 0 que tout indique que l’histoire est condamnée.

Mais l’Angleterre n’a pas abandonné, ils ont regardé vers l’avant, c’était proche mais pas concret. Puis, avec deux apparitions décisives du mois de mai est arrivé à l’objectif et a réussi à déduire combien il restait de minutes à jouer.

🕐 Plus qu'une heure avant le coup d'envoi du Crunch ! Vous voyez qui s'imposer entre @FranceRugby et @EnglandRugby ? 🤔 pic.twitter.com/1fOBc6ubmy — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) February 2, 2020

Mais nous sommes dans l’édition post-mondialisation des 6 nations et tout peut arriver. Et il se trouve que la France a ébloui en s’imposant dans la rupture, spécialité des Anglais. Edwards a endoctriné leurs attaquants et les gros bleus ont maîtrisé les rottweilers anglais grâce à des tacles gagnants. Et au milieu de la bataille, il est réapparu, battant des ailes comme un papillon Dupont, ce petit 9 qui est appelé à marquer une époque. La magie de Toto a trouvé des autoroutes dans les rideaux défensifs anglais et Ollivon, un capitaine imprévisible, a continué à peaufiner deux coups en offrant son soutien et en posant deux épreuves.

Le 24-0 a blessé l’Angleterre arrogante, qui a montré ses mauvaises manières avant que Jonny May, avec deux répétitions, ne ressuscite les attentes des de la Rosa. Mais la France a arrêté l’hémorragie (24-14) et a complété la surprise. Les 6 nations ont consommé le Brexit.