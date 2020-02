Video : Résumé du Super Bowl | Victoire des Chiefs de Kansas City 31-20 contre les 49ers de San Francisco

Dans le dernier quart d’heure, les Chiefs se sont imposés 31 à 20 contre les 49ers au Hard Rock Stadium de Miami. Le quarterback était le MVP.

Avec un dernier quart d’heure d’explosion, les Chiefs de Kansas City ont crié le championnat du Super Bowl après 50 ans. Les Missouriens ont battu les San Francisco 49ers 31-20 lors de la 54e grande finale de la Ligue nationale de football (NFL) au Hard Rock Stadium de Miami.

Après le spectaculaire spectacle de Shakira et Jennifer Lopez à la mi-temps, les 49ers sont sortis avec tout et ont pris 10 points à leur adversaire. Les Chiefs ont cependant réagi à temps et ont brillé lors du dernier quart d’heure, où ils ont remporté une victoire partielle 21-0 pour s’imposer 31-20.

Le quarterback Pat Mahomes, qui s’est distingué tout au long de la saison, a reçu le prix de meilleur joueur du Super Bowl. Même les deux touchdowns de Damien Williams, qui valaient la victoire au point le plus chaud du match, ne l’ont pas éclipsé dans le concours de MVP. En fin de compte, ses livraisons ont été la principale contribution à une nuit historique.

Il faudrait un demi-siècle pour que Kansas City célèbre à nouveau le Super Bowl. En janvier 1970, il avait battu les Vikings du Minnesota, 23-7. C’était aussi sa dernière participation au grand jeu du football américain. Jusqu’à ce dimanche où tout s’est terminé par une grande fête, bien qu’avant cela il ait dû se battre pour inverser le résultat.

L’équipe californienne, après un mauvais départ de l’équipe du Missouri qui a rapidement perdu la première possession, a pris l’avantage sur le tableau d’affichage grâce à un but de terrain de Gould, qui l’a frappé des 38 mètres.

Mais les Chiefs n’ont pas baissé les bras et, lors de la série offensive suivante, ils ont renversé la vapeur et sont allés 7-3 au premier quart. La grande vedette du Kansas, Mahomes, a mené une attaque de 15 jeux et a marqué le premier touchdown du match. Le point supplémentaire est venu avec le coup de Butker.

Le jeu continue d’être dominé par Kansas City, qui effectue une interception et creuse à nouveau l’écart en deuxième période. Le 10-3 partiel a été marqué par Butker, de 31 mètres, après 9 jeux et une avance qui n’a pas été suffisante pour atteindre la zone d’en-but des 49ers.

San Francisco s’en est vite sorti. En seulement sept jeux, il a progressé de 80 mètres sous la direction de Jimmy Garoppolo, qui a terminé la série par une passe de 15 mètres pour Juszczyk, marquant le premier touchdown des Californiens. Gould a marqué le point supplémentaire et la grande finale a été remportée 10-10 à Miami.

Les 49ers ont mené les Chiefs 177-155 dans les yards et semblaient prêts à prendre la tête lorsque Garoppolo a rejoint le serré George Kittle sur un jeu de 42 yards qui aurait mis San Francisco à l’intérieur du 15 de Kansas City avec six secondes au compteur. Mais la pièce a été interrompue lorsque l’interférence de Kittle a été signalée. Les 49ers s’agenouillent dans l’action suivante pour consommer du temps et passer à la mi-temps.

C’est la première fois que le Super Bowl est à égalité à la mi-temps depuis 2015, lorsque Seattle et la Nouvelle-Angleterre sont entrés dans les vestiaires à égalité 14-14.

En première mi-temps, Mahomes a effectué 12 passes sur 18 pour 104 yards, tandis que Garoppolo en a fait neuf sur 11 pour 89 yards, ce qui constitue la seule passe de touché du match.

En deuxième mi-temps, les 49ers ont repris l’avantage au tableau d’affichage. Après une série de neuf jeux dirigés par Garoppolo et une avance de 60 yards, Gould a de nouveau montré ses talents de toucheur en marquant un but sur le terrain.

Il semblait que les hommes d’Andy Reid allaient reprendre le jeu, mais Mahomes a eu son moment de gloire. D’abord, il a failli perdre le ballon, puis il a été intercepté. Et les 49ers sentirent le sang et en voulurent encore plus. C’est ainsi qu’après six jeux et une avance de 55 yards, Mostert a réussi à marquer le deuxième touchdown de San Francisco. Gould, qui était un shoo-in, a marqué le point supplémentaire et son équipe mène 20-10.

Au début du dernier quart-temps, Mahomes a commis une nouvelle erreur et a subi une nouvelle interception – jamais auparavant dans des jeux consécutifs – à la déception des Chiefs qui voient lentement les 49ers s’approcher du titre.

Cependant, la défense de Kansas City a resserré son emprise et Mahomes, loin de se décourager, a une fois de plus géré l’attaque avec précision. Ainsi, après avoir évité un troisième et 15 et une interférence défensive des 49ers, Kelce est apparu sur scène pour réduire l’écart après une grande passe du quarterback. Butker a complété le point supplémentaire pour prolonger le suspense à Miami.

Et le tableau d’affichage avait un nouveau propriétaire à 2m44 de la fin. Une fois de plus, Mahomes a avancé de 65 mètres en 7 jeux et Williams a marqué un touchdown, qui a dû être contrôlé par les arbitres. La rediffusion a donné le droit aux Chiefs, qui, avec le point supplémentaire de Butker, ont pris l’avantage 24 à 20.

San Francisco a senti le pincement de l’horloge et a perdu son offensive. Puis, à moins d’une minute et demie de la fin, Williams a encore frappé avec un touchdown pour déclencher la fête à Miami.

Parmi les manifestations de joie au bord du terrain, Butker a gardé le pied sur terre pour établir le score final, ce 31-20 qui restera gravé dans la mémoire des fans des Chiefs. Jouer – et gagner – au Super Bowl ne peut se faire qu’une seule fois dans une vie. Kansas City, un demi-siècle plus tard, peut en témoigner.

Le précédent

Les deux finalistes de l’événement ont réussi à couper la série de quatre finales consécutives auxquelles les New England Patriots auraient eu accès par la main de leur emblème sans fin, Tom Brady, pour beaucoup le meilleur quarterback de l’histoire du sport.

Aujourd’hui, les Missouri et les California Patriots ont la responsabilité de relever le défi de se battre pour le trophée ultime, l’événement sportif le plus regardé aux États-Unis et l’un des plus importants au monde.

Les Chiefs, qui sont les favoris pour remporter le trophée, n’ont réussi à remporter le titre qu’une seule fois (en 1970). Dans le cas des 49ers de San Francisco (l’équipe doit son nom à la ruée vers l’or de 1849 dans la ville), ils ont remporté la compétition à cinq reprises : 1982, 1985, 1989, 1990 et 1995.

Patrick Mahomes heureux pour le titre MVP

Le joueur le plus utile du Super Bowl, Patrick Mahomes, quarterback des Chiefs de Kansas City, qui a terminé avec deux passes de touchdown, un touchdown au sol et plus de 200 yards dans les airs, s’est exprimé après la victoire 20-31 sur San Francisco et a souligné sa chance de participer à Disney World : “Je vais à Disney World”, a-t-il déclaré avec enthousiasme. “Nous avons une équipe incroyable, avec une bonne défense et nous jouons très bien”, a-t-il déclaré. Notamment, le MVP du Super Bowl bénéficie de l’entrée gratuite au parc d’attractions.

Disney just announced which player answered the iconic Super Bowl question: “What are you going to do next?” #WaltDisneyWorld & #SBLIV pic.twitter.com/Tiz4BB3RiL — Walt Disney World (@WaltDisneyWorld) February 3, 2020

Il a également souligné le travail d’équipe : “C’est une affaire d’équipe, l’entraîneur nous a poussés à le faire. C’est merveilleux, pas seulement pour moi, mais aussi pour Kansas City”, a-t-il déclaré, faisant l’éloge de son adversaire : “Ils ont une défense incroyable et ils nous ont rendu la vie difficile. Je suis heureux que nous ayons pu trouver la boussole à la fin. En 2013, Patrick Mahomes a publié un article sur ce que cela ferait d’aller à Disney après avoir remporté un titre : “Je parie que c’est incroyable d’être le quaterback qui dit “Je vais à Disney World” après avoir gagné le Super Bowl.