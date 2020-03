Résumé en video : Ecosse vs France dans le tournois des 6 nations

Les espoirs de la France pour un Grand Chelem des Six Nations sont terminés après qu’une Ecosse revitalisée ait infligé sa quatrième défaite consécutive à Murrayfield.

L’équipe de Fabien Galthie avait remporté ses trois premiers matches, mais un carton rouge en première période pour Mohamed Haouas a permis à l’Écosse de prendre le contrôle.

Sean Maitland a centré de chaque côté de la pause après le but de Damian Penaud, avant que Stuart McInally n’ajoute un troisième but. Et la consolation tardive de Charles Ollivon n’a pas pu empêcher l’équipe de Gregor Townsend de remporter des victoires consécutives.

Adam Hastings, qui a impressionné à la place du Finn Russell exilé, a ajouté 13 points à la botte.

La France reste en tête du championnat, mais même une victoire de point bonus contre l’Irlande à Paris le week-end prochain pourrait ne pas sceller le titre, l’Angleterre devant encore affronter l’Italie.

Murrayfield se délecte des féroces Écossais

La France, à la poursuite de la quatrième étape d’un Grand Chelem, a été confrontée dès le départ à la belligérance écossaise, sa journée commençant mal et s’aggravant au fur et à mesure.

Ils y ont rencontré une équipe locale qui n’avait pas de camion avec toutes les discussions sur la glorieuse renaissance des Bleus. Ils ont dit en privé qu’ils croyaient qu’ils allaient gagner et ils se sont attelés à leur mission avec zèle.

Des performances de haut niveau ont été offertes par les arrière-gardes écossaises, Jamie Ritchie et Hamish Watson, qui ont mis à profit leur personnalité implacable. Grant Gilchrist a été exceptionnel. Les premières lignes d’un homme étaient féroces. Zander Fagerson s’est illustré dans une mêlée gagnante et a fait un quart de travail monstrueux dans le parc.

Ça se tend entre les 2 équipes avec un arbitrage vidéo qui dure et va changer le cours de ce match 😭😭😭#ECOFRA #SCOvFRA #XVdeFrance pic.twitter.com/FDthCT9EJl — catourneovale (@catourneovale) March 8, 2020

Hastings a été formidable et ce fut un grand jour pour Stuart Hogg, peut-être son plus grand dans un maillot écossais. En tant que capitaine, il aurait ressenti la joie de ce grand moment. Il y avait de grands artistes sur tout le terrain. Carton rouge ou pas, c’était amplement mérité.

La France a fait condamner François Crois à une peine de prison pour avoir jeté Gilchrist sur la tête lors du plaquage, Paul Willemse s’en étant peut-être tiré à bon compte car il était également sur place. Et alors que Crois était absent pour ses 10 minutes – et il y avait de bonnes raisons pour que ce soit un carton rouge – l’Ecosse a frappé au front.

La mêlée des visiteurs a été l’une de leurs rares faiblesses sur leur route vers Murrayfield et maintenant, elle leur fait à nouveau mal. Les Écossais ont renaît dans ce département. Lorsque la France s’est effondrée, Hasting a frappé les premiers points.

Romain Ntamack était déjà parti, le brillant demi-mouche s’étant blessé en 10 minutes. Un autre coup suite au retrait en échauffement de leur prostituée de remplacement, Camille Chat. Les choses ne se passaient pas comme prévu.

Cros est revenu mais Hastings a fait un 6-0 juste après. Un quart d’heure a joué et la France n’avait rien produit. Lorsqu’ils menacèrent de se relever, ils furent arrêtés par l’agression qui s’abattait sur eux, leur menace s’éteignit rapidement grâce à l’intensité de l’Ecosse et à leurs propres erreurs de manipulation sous la pression du blitz.

Murrayfield s’en délecta – et puis Murrayfield fit la grimace. Ayant eu l’air passive, la France changea soudainement de tactique et retrouva sa magie, ne serait-ce que pour un temps.

Une poussée sur la gauche de Matthieu Jalibert et de Gael Fickou met l’Écosse en difficulté. Quand ils l’ont déplacé vers la droite. Anton Dupont, le petit magicien qu’il est, a effectué le plus somptueux coup de pied de champ croisé pour que Penaud puisse marquer. Jalibert se charge ensuite de la transformation pour donner l’avantage à la France.

L’Écosse, grande et audacieuse, arrache le chelem aux Français

Le drame ne faisait que commencer. Quatre minutes avant la pause, Haouas, un garçon avec la mèche la plus courte, perd l’intrigue au milieu d’une mêlée sur la ligne française. Pratiquement tous les joueurs étaient là, poussant et bousculant, mais Haouas a donné un coup de poing à Ritchie et il a reçu ce qu’il méritait – un carton rouge.

Hastings a ajouté à la misère en infligeant une pénalité à contrecœur pour ramener l’Écosse devant. Avant que la mi-temps ne soit terminée, l’Ecosse a rendu la France encore plus malade, en frappant avec sa force de frappe avant que Hastings n’entre en jeu avec un certain brio que la France ne pouvait pas supporter.

Il a fait un slalom dans l’espace et a trouvé Ali Price en soutien. La France était en piteux état. Le rythme et la précision ont fait leur effet. Sam Johnson garda son sang-froid au moment décisif et le donna sur un plateau à Maitland, qui s’élança dans le coin. Quatre minutes après la marche de Haouas, l’Écosse les a frappés avec huit points. Ils avaient enfin trouvé leur rythme impitoyable.

Les premières minutes de la deuxième mi-temps ont mis en lumière la façon dont l’Écosse a réussi à tout mettre en place ce jour-là. Sous une pression féroce près de leur propre ligne, ils se sont levés. Grandes et audacieuses, elles ne laissaient pas passer les Françaises, Watson se montrant très entreprenant.

Puis, ils ont attaqué et la France s’est retrouvée bel et bien grillée. Le capitaine décolla de sa propre ligne de 10 m, s’arqua en bas du terrain avant de jouer dans Chris Harris, qui galopa au clair. Le centre avait Price sur l’épaule et quand Price a été descendu dans le 22 français, le recyclage a été rapide et l’exécution précise. Ritchie et Johnson ont envoyé Maitland pour son deuxième score.

La conversion de Hastings à partir de la ligne de touche a été très précise. Les 15 hommes ont mené les 14 hommes 21-7. Le Slam avait été claqué.

La France se reprend, mais la seule joie qu’ils tirent de la pression est de prendre trois points à Jalibert, un penalty qui a été annulé après qu’ils aient semblé se rendre compte qu’essayer d’interrompre la défense intérieure pour un essai ne fonctionnait pas.

Le troisième essai écossais a eu lieu 15 minutes avant la fin. C’est un coup de chance, mais Murrayfield ne s’en soucie pas beaucoup. L’Ecosse avait un alignement dans le 22 français. McInally – à la place de Fraser Brown, un joueur de 50 capes – se fait pincer, le ballon étant détourné du côté français, où aucun visiteur ne se tient. McInally a récupéré le cadeau et s’est enfui pour marquer. Hastings renverse la transformation.

Les Ecossais mènent 28 à 10, un écart qui se réduit à 11 lorsque Ollivon s’élance à quatre minutes de la fin. Jalibert a ajouté la conversion, mais il n’a pas pu sauver le Slam. Un tonnerre d’Écosse, avec l’aide du fou Haouas, leur a arraché la victoire.

Les équipes

Écosse : 15-Stuart Hogg (capt) ; 14-Sean Maitland, 13-Chris Harris, 12-Sam Johnson 11-Blair Kinghorn ; 10-Adam Hastings 9-Ali Price ; 1-Rory Sutherland, 2-Fraser Brown, 3-Zander Fagerson, 4-Scott Cummings, 5-Grant Gilchrist, 6-Jamie Ritchie 7-Hamish Watson, 8-Nick Haining

Remplacement : 16-Stuart McInally, 17-Allan Dell, 18-Willem Nel, 19-Sam Skinner, 20-Magnus Bradbury, 21-George Horne, 22-Duncan Weir, 23-Kyle Steyn

France : 15-Anthony Bouthier ; 14-Damian Penaud, 13-Virimi Vakatawa, 12-Arthur Vincent, 11-Gael Fickou ; 10-Romain Ntamack, 9-Anthony Dupont ; 1-Jefferson Poirot, 2-Julien Marchand, 3-Mohamed Haouas, 4-Bernard Le Roux, 5-Paul Willemse, 6-Francois Cros, 7-Charles Ollivon (capt), 8-Gregory Alldritt

Remplacements : 16-Camille Chat, 17-Jean-Baptiste Gros, 18-Demba Bamba, 19-Romain Taofifenua, 20-Dylan Cretin, 21-Baptiste Serin, 22-Mathieu Jalibert, 23-Thomas Ramos