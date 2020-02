Video : Résumé et essais et de France – Italie | Victoire de la France 35-22 | Rugby

Les Bleus s’amusent bien et dominent dans les tournois des Six Nations où elle a été de loin supérieur à l’Italie et les a battus de 35 à 22 au Stade de France. Les bleus ont dominé et capitalisé sur chacune de leurs situations face à un adversaire qui, dans sa période de renouveau, n’a pas réussi à marquer le tournoi de son empreinte.

La France continue de faire un pas en avant et réaffirme à chaque présentation qu’elle est l’un des candidats sérieux pour remporter le trophée. Le deuxième jour, ils ont puni l’Italie et les ont battus 35 à 22 au Stade de France.

🇫🇷🇮🇹 La 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 et le 𝐛𝐨𝐧𝐮𝐬 ! Les Bleus gagnent leur 2e match dans ce tournoi des #SixNations 2020 ! 𝐁𝐫𝐚𝐯𝐨 les garçons ! 👏 #XVdeFrance #NeFaisonsXV #FRAITA pic.twitter.com/nFvSjEdqkQ — France Rugby (@FranceRugby) February 9, 2020

Les Bleus ont attaqué avec tout et dès qu’il a flairé Sanfre, il s’est immédiatement mis au cou de l’équipe nationale qui, dans sa phase de remplacement, ne fait pas un pied dans le tournoi. D’abord un penalty de Ntamack pour briser le zéro et ensuite une tentative de Thomas pour commencer à marquer du territoire et imposer les conditions d’un match est devenu favorable.

Viennent ensuite les conquêtes d’Ollivon, le capitaine est inarrêtable et accumule déjà trois conquêtes dans les 6 Nations, et celles d’Alldritt pour tout teindre en blanc (la couleur de la chemise portée par les Gaulois) contre une Italie qui a eu une brève réaction mais qui est allée à la pause, battue par 23 à 10.

Dans le complément, Ntamack s’est échappé vers l’objectif et a marqué un nouvel essai pour la France qui, à ce moment-là, semblait définitif. Car la Squadra Azzurra n’a pas trouvé les moyens d’inverser le tableau d’affichage, même si elle a réussi à atteindre l’essai avec Zani et Belllini.

La France a justifié son grand moment et l’a reflété dans le jeu et dans le score. Deux matchs et deux victoires pour les Gaulois qui s’affirment dans les Six Nations.

France (35) : Anthony Bouthier ; Teddy Thomas, Arthur Vincent, Gael Fickou et Vincent Rattez ; Romain Ntamack et Antoine Dupont ; Grégory Alldritt, Charles Ollivon (cap) et François Cros ; Paul Willemse et Bernard Le Roux ; Mohamed Haouas, Julien Marchand et Cyril Baille.

Sont entrés : Peato Mauvaka, Jefferson Poirot, Demba Bamba, Romain Taofifenua, Boris Palu, Cameron Woki, Baptiste Serin, Matthieu Jalibert.

Italie (22) : Jayden Hayward ; Mattia Bellini, Luca Morisi, Carlo Canna et Matteo Minozzi ; Tommaso Allan et Callum Braley ; Abraham Steyn, Sebastian Negri et Jake Polledri ; Niccolò Cannone et Alessandro Zanni ; Giosuè Zilocchi, Luca Bigi (cap) et Andrea Lovotti

Sont entrés : Federico Zani, Danilo Fischetti, Marco Riccioni, Dean Budd, Federico Ruzza, Giovanni Licata, Guglielmo Palazzani, Giulio Bisegni.

Autant dans la première mi-temps : 2 et 31′, tirs de pénalité de Ntamack (F) ; 6 et 17′, essais de Thomas et Ollivon (F) ; 23′, but d’Allan par essai de Minozzi (I) ; 28′, tirs de pénalité d’Allan (I), et 37′, but de Ntamack par essai d’Alldritt (F).

Résultat partiel : France 23 – Italie 10.

Scores de la deuxième mi-temps : 8′, Try par Ntamack (F) ; 24′, Goal d’Allan par Try par Zani (I) ; et 33′, Goal de Jalibert par Try par Serin (F), et 39′, Try par Bellini (I).

Stade : Stade de France.

Arbitre : Andrew Brace (Irlande).