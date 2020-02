Video Rugby : Résumé et essais de Galles – France | Victoire de la France 27-23

Le XVe de France s’est rendu à Cardiff pour la première fois en dix ans, en battant le Pays de Galles 27-23 samedi, lors de la troisième journée du tournoi de rugby des Six Nations.

Avec cette troisième victoire consécutive dans cette édition, après avoir battu l’Angleterre (24-17) et l’Italie (35-22), les Bleus sont désormais les seuls leaders du classement avant le match contre l’Irlande, l’autre équipe toujours invaincue et jouant dimanche contre les Anglais.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇫🇷 𝙀-𝙉𝙊𝙍-𝙈𝙀𝙎 !!!!! 10 ans après leur dernière victoire à Cardiff, les Bleus font tomber les gallois et sont toujours en lice pour le #GrandChelem ! 😍😍🔥

Le Pays de Galles, qui compte désormais deux défaites et une victoire en trois matches, a été champion des Six Nations l’année dernière avec un Grand Chelem (plein de victoires). Leur dernière défaite avant les années 2020 dans le tournoi phare de l’hémisphère nord remonte à février 2018, lorsqu’ils se sont inclinés lors d’un voyage en Irlande.

La dernière victoire française au Pays de Galles a eu lieu le 26 février 2010. C’était aussi le troisième jour des Six Nations et dans cette édition, la France a remporté son neuvième et dernier Grand Chelem.

Après un mouvement magnifique qui mène à l'essai 🇫🇷, on se fait quand même sacrément enfler par l'arbitrage vidéo sur ce supposé en-avant 😱😱😱

Au total, c’est la dix-huitième victoire dans l’histoire de l’équipe française lors de sa visite au Pays de Galles.

Ces dernières années, les Gallois avaient souvent aigri les Bleus. En 2014 et 2016, par exemple, la France avait entamé les Six Nations avec deux victoires d’affilée, mais le Pays de Galles a interrompu sa progression lors de la troisième journée, ce qui ne s’est pas produit cette fois-ci et met la France sur la voie de la reconquête du titre après une belle après-midi au Millennium Stadium.

MAIS QUEL MATCH !! NOS BLEUS S'OFFRENT UNE 3EME VICTOIRE DANS LE TOURNOI !! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷🎉

Le résumé du match > https://t.co/0S5trLb4iP pic.twitter.com/tf1S2CKSv4 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 22, 2020

La France a obtenu trois essais dans ce match, grâce à Anthony Bouthier (7e minute), Paul Willemse (30) et Romain Ntamack (52). Ce dernier a marqué les autres points français avec trois conversions (8, 31, 53) et deux pénalités (19, 64).

Le Pays de Galles, qui était mené 17-9 à la mi-temps, a obtenu ses deux essais en seconde période, avec Geraint Lewis (48) et Dan Biggar (75), mais cela n’a pas suffi à empêcher la défaite.