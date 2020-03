VIDEO | Suarez et Vidal se joignent au défi viral proposé par Leo Messi

En ces jours de quarantaine, et dans le but de rendre le séjour à la maison plus divertissant, le soi-disant “est devenu à la mode”Défi“des défis qui consistent à atteindre un objectif dans un certain exercice.

Le soi-disant “# 10ToquesChallenge” consiste à donner 10 touches avec un rouleau de papier toilette, quelque chose de compliqué pour tout le monde, sauf pour les footballeurs. Leo Messi a rejoint cette initiative et a montré au monde que cela pouvait être jusqu’à ce qu’ils nous laissent sortir de la maison en tapotant ce rouleau

Je veux dire

Le défi consiste à atteindre l’objectif et à nommer d’autres personnes pour le faire par elles-mêmes afin de créer une chaîne infinie de personnes qui s’en amusent. L’Argentin a nommé 2 de ses coéquipiers du FC Barcelone: ​​Luis Suárez et Arturo Vidal. Jusqu’à hier, ils n’avaient pas relevé le défi lancé par leur capitaine, mais finalement ils l’ont fait. Le Chilien s’est permis le luxe de le combiner avec un tir au “panier” qui s’est bien passé:

Luis Suarez a fait moins bien. L’Uruguayen s’est conformé, mais a précisé au début que ce n’était pas sa première tentative, mais le numéro 30. Malgré cela, il a complété et poursuivi la série de nominations parmi lesquelles Diego Godín:

Un défi parmi les footballeurs qui a atteint les gens ordinaires et a inondé les réseaux. L’objectif de rendre la quarantaine plus agréable et de la réaliser au mieux. Compte tenu de la nécessité de regarder le football, ces défis se posent, satisfaisant le désir que nous avons tous de faire rouler le ballon.

N’oubliez pas de nous suivre également sur notre compte Instagram, 90min_es, et notre compte Twitter, @ 90minespanol!