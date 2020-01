[Vídeo] Vainqueur, résumé et répétition KO Jaime Munguia vs Gary O’Sullivan Fight Box 2020

Ancien champion WBO junior poids moyen, Jaime Munguia (35-0, 28 KO) punis et arrêtés Gary «Spike» O’Sullivan (30-4, 21 KO) au onzième tour.

Munguia a montré qu’il avait du pouvoir dans sa nouvelle catégorie de poids quand au premier tour il a secoué O’Sullivan. O’Sullivan il a récupéré à la fin du troisième quand il a tremblé Munguia avec deux gros crochets tout en échangeant des coups forts.

Munguia Je faisais un très bon coup dans la chambre. O’Sullivan Je me battais mais c’était Munguia qui a reçu les coups les plus durs aux quatrième et cinquième. Au cours du sixième, O’Sullivan reçu un coup bas lourd et Munguia perdu un point Ils ont souvent échangé avec Munguia avoir l’avantage

Au cours du septième, Munguia J’atterrissais plusieurs coups sur O’Sullivan et l’a fait partir. Il y avait un court temps d’attente lorsque O’Sullivan Il est tombé et a affirmé que c’était un coup bas. Une fois l’action reprise, Munguia est sorti frapper avec les deux mains et avait O’Sullivan en problèmes.

O’Sullivan Il avait l’air très fatigué dans le huitième épisode et était maltraité pendant le neuvième. O’Sullivan J’étais partout à un moment dans le neuvième, puisque Munguia Je cherchais à le tuer. Plus de punition au dixième, quand O’Sullivan Il a subi une coupure à l’œil gauche.

Débuts avec victoire! 💪

Jaime Munguía gagne par KO technique dans l’épisode 11 lors de son premier combat chez les poids moyens. 🤩

Un GIF ou un emoji pour décrire le combat mexicain. 👀🇲🇽 pic.twitter.com/T038rJlx1x

– ESPN.com.mx (@ESPNmx) 12 janvier 2020

O’Sullivan Il était en grande difficulté pendant la onzième position où ils le frappaient. Il est descendu quand la serviette a volé du coin de O’Sullivan.

Comme ça Jaime Munguía Il a accompli ses débuts dans les poids moyens, mais il s’est rendu compte qu’il sera beaucoup plus difficile d’éliminer ses rivaux, il sera intéressant de voir ce qui arrive pour le Mexicain dans une division pleine de grands combattants.

[Vídeo] Gagnant, résumé et répétition KO Jaime Munguia vs Gary O’Sullivan Fight Box 2020