Vidéos d’athlètes qui s’entraînent avec ingéniosité, distanciation sociale

Les Jeux olympiques de Tokyo en 2020 ont été officiellement reportés fin mars pour la première fois de l’histoire en raison de la pandémie mondiale de coronavirus. Les Jeux ont été repoussés à l’été prochain, mais ils seront toujours appelés Jeux olympiques de 2020, pas 2021.

Le report était vraiment le seul choix dont disposait le Comité international olympique car, en plus de ne pas être en mesure de rassembler des groupes massifs de personnes du monde entier pendant une pandémie, les installations d’entraînement sont fermées. À quelques mois seulement de la date de début des Jeux, les athlètes du monde entier ne sont pas en mesure de s’entraîner correctement

Mais cela ne les empêche pas de tenter de s’entraîner dans une certaine mesure. Tout en pratiquant l’éloignement social et en restant à la maison, plusieurs olympiens et espoirs olympiques trouvent des moyens incroyables et innovants pour essayer de rester en forme et de pratiquer au moins un peu leurs sports respectifs.

Nous avons donc rassemblé un tas de vidéos montrant leurs séances d’entraînement créatives, qui sont vraiment très étonnantes.

April Ross, joueuse américaine de beach-volley, double médaillée olympique

Brooke Raboutou, première grimpeuse américaine à se qualifier pour les JO

L’escalade fera ses débuts aux Jeux olympiques de 2021 et le grimpeur de 19 ans s’est qualifié pour les Jeux de 2019.

Ryan Murphy, nageur américain, triple médaillé d’or olympique

FTW a récemment discuté avec Murphy d’autres façons créatives de s’entraîner et de la façon dont il fait face aux Jeux olympiques repoussés d’un an.

Lolo Jones, coureur américain, deux fois olympien

Sharon van Rouwendaal, nageuse néerlandaise, médaillée d’or en eau libre 2016

Max Whitlock, gymnaste britannique, cinq fois médaillé olympique

Morgan Hurd, champion du monde du concours complet 2017

Paul Chelimo, coureur américain, médaillé d’argent olympique

Mathias Berntsen, joueur norvégien de beach-volley

Fumiyuki Beppu, cycliste japonais, olympien

Emma Carr, joueuse canadienne de softball

Pour la première fois depuis les Jeux de 2008, le softball et le baseball feront partie des Jeux olympiques.

Evita Griskenas, gymnaste rythmique américaine

Sean McColl, grimpeur canadien

Elizabeth Yakhno, nageuse artistique ukrainienne

