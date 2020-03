Vikings, 49ers travaillant sur Kirk Cousins ​​Trade?

Les Vikings du Minnesota et les 49ers de San Francisco travaillent-ils sur un commerce de Kirk Cousins?

Au cours des derniers mois, des rumeurs ont couru concernant le fait que les Niners n’étaient pas satisfaits de Jimmy Garoppolo en tant que quart-arrière partant de l’équipe.

Bien que Garoppolo ait connu une année décente la saison dernière, ses lacunes dans le Super Bowl ont finalement coûté le titre à son équipe.

Selon l’analyste ESPN NFL Dianna Russini, l’entraîneur-chef de San Francisco Kyle Shanahan garderait un œil attentif sur Cousins.

Dans l’état actuel des choses, Cousins ​​a encore un an sur le contrat de 84 millions de dollars qu’il a signé avant la saison 2018.

Évidemment, Shanahan et Cousins ​​ont une longue histoire ensemble, remontant à leur époque en tant que membre des Washington Redskins.

. @ diannaESPN ne pense pas que les 49ers s’intéressent à Tom Brady. Il y a un autre QB d’agent libre bientôt en devenir, qu’elle pense qu’ils veulent regarder.

Et il joue actuellement au Minnesota 👀 pic.twitter.com/iuRA8wizDu

– Get Up (@GetUpESPN) 10 mars 2020

«Je pense que nous connaissons tous l’histoire entre Kyle Shanahan et Kirk Cousins. C’est quelque chose qui dure depuis des années », a déclaré Russini lors d’une apparition mardi sur Get Up.

“Je n’ai jamais vu quelqu’un vouloir un quart aussi mauvais que Kyle Shanahan [wanted Cousins]. C’était un accord qui a presque aussi eu lieu. Kirk Cousins ​​s’est presque retrouvé avec Kyle à San Francisco. »

Au cours des deux dernières années, Cousins ​​a enregistré 7 901 verges, 56 touchés et 16 interceptions pour le Minnesota.

Bien qu’il n’ait pas exactement joué à un niveau MVP au cours de son temps avec les Vikings, Cousins ​​a toujours été extrêmement fiable. L’année dernière, il a guidé l’équipe vers une victoire sur les New Orleans Saints.

Est-ce vraiment une amélioration significative par rapport à Garoppolo? C’est une question d’opinion personnelle – mais apparemment, selon Shanahan, la réponse est oui.

En relation: Scott Frost fait une révélation surprenante dans le quartier du Nebraska