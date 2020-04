Villalpando continue de marquer des buts au Nicaragua, où le tournoi est toujours actif

▲ Fernando Villalpando est l’attaquant de l’équipe de Walter Ferretti et le meilleur buteur du tournoi nicaraguayen Photo gracieuseté du footballeur

Erendira Palma Hernández

Journal La Jornada

Samedi 11 avril 2020, p. a10

Alors que le football est stoppé dans la plupart des régions du monde par la pandémie de Covid-19, le Mexicain Fernando Villalpando se consacre à marquer des buts dans la première division nicaraguayenne, l’un des rares tournois avec celui de la Biélorussie qui restent actifs.

Au début, nous avions peur et nous n’étions pas sûrs de devoir jouer en cas de pandémie, mais la Ligue a eu des contacts avec le ministère de la Santé, divers protocoles s’appliquent et nous nous sentons en sécurité, a expliqué l’attaquant lors d’un entretien téléphonique.

J’ai eu du mal à comprendre que face à la crise mondiale et à l’incertitude, il était l’une des rares personnes à jouer au football professionnel dans le monde, a-t-il déclaré. Il n’est pas fortuit de maintenir le tournoi nicaraguayen actif, car le pays d’Amérique centrale est à ce jour l’un des moins touchés par le virus, enregistrant seulement sept personnes infectées et un seul mort.

La situation au Nicaragua permet toujours à Fernando de profiter du coup de pied dans un tournoi, bien qu’il le fasse dans des stades fermés, dans le cadre de l’une des mesures préventives contre Covid-19.

Il admet qu’il est rare de sortir sur le terrain et de rencontrer l’absence de supporters, d’arriver au stade et de ne rien écouter, mais vous ne faites que faire votre travail, essayez d’être le plus professionnel possible.

Une différence professionnelle et économique avec les Reboceros de la Piedad, de la deuxième division, a conduit Villalpando à un moment important de sa carrière où il a décidé d’expérimenter sur les champs à l’étranger.

Avec l’aide de son représentant, il a accepté de signer avec Walter Ferretti du Nicaragua, un pays dont il avait une mauvaise idée, pensant qu’il n’était pas sûr, mais maintenant cela lui permet de grandir en tant que joueur

«Je venais d’une situation très critique, tant sur le plan personnel que professionnel, j’ai pris la décision de (jouer au) Nicaragua en raison de la proximité du Mexique, j’ai considéré que ce n’était pas si différent et qu’il serait plus facile pour moi de m’adapter.

Il pensait que c’était un pays vandalisé, mais en réalité c’est très sûr, a-t-il ajouté. De plus, il a affirmé qu’il avait un niveau de football compétitif, c’est une ligue qui se développe avec l’aide de nous, joueurs étrangers.

Le reste du football étant paralysé, le Nicaragua a attiré des réflecteurs et a mis en évidence le nom de Fernando Villapaldo, qui reste le meilleur buteur avec 10 buts en 15 jours lors de son premier tournoi en Amérique centrale. Le Mexicain a admis qu’au milieu de la situation compliquée du monde, il y avait une opportunité de catapulter sa carrière de footballeur.

Lorsque le monde (du football) s’arrête, le Nicaragua est dans les yeux de tous et ils peuvent voir que je vais bien. Bien sûr, je suis préoccupé par la situation mondiale, mais je suis reconnaissant d’être vu dans de nombreux endroits et que beaucoup de gens se concentrent sur ma carrière aujourd’hui.

Il a avoué qu’il aimerait retourner au Mexique à l’avenir, mais ses horizons se sont élargis pour jouer dans d’autres pays. En plus de Villalpando, 14 autres joueurs de football mexicains résident au Nicaragua.

