Villarreal vs Barcelona LIVE Heure, chaîne, où regarder Jour 34 Ligue espagnole 2019-2020

Nous aurons un grand match à propulser ce dimanche 5 juillet, en continuant avec le jour 34 de la Ligue espagnole 2019-2020, quand il Villarreal chercher à porter un coup d’autorité dans votre combat pour les positions européennes en recevant un Barcelone qui n’a aucune marge d’erreur, les exhorte à gagner dans le Stade de la céramique.

Comment les équipes arrivent

La boite de Villarreal Il a eu un excellent retour à l’activité en rêvant de la Ligue des champions, mais ils savent qu’ils n’ont aucune marge d’erreur. Après 33 jours, ils ajoutent 15 victoires, 12 nuls et ont été battus 6 fois.

Il Sous-marin jaune Cela vient d’une bonne victoire le jour dernier lors de leur visite au Betis, réussissant à les battre 0-2 avec un double de Gerard Moreno.

De son côté, le Barcelone Il a eu un tournoi irrégulier et il semble que le titre devienne incontrôlable, malgré le fait qu’ils ont 21 victoires, 7 nuls et sont tombés en 5 matchs, ils devront donc avoir une clôture parfaite.

Les Blaugranas viennent d’un amer égalité le jour dernier quand ils ont reçu l’Atlético de Madrid dans un duel où un objectif propre et une annotation de Leo Messi Il les avait placés devant plusieurs fois, mais les deux fois, ils les ont atteints pour la finale 2-2.

Comme il Villarreal comme lui Barcelone ils connaissent l’importance de ce match étant donné que les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de faire un pas dans la lutte pour leurs objectifs; Dans le tableau général, nous trouvons le sous-marin jaune en cinquième position avec 54 points, tandis que les Blaugranas sont des sous-chefs avec 70 unités en La Ligue.

Ces deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois dans la lointaine 24 septembre lors du premier tour du tournoi au Camp Nou. Dans cet accident, le Blaugranas ils ont remporté la victoire 2-1 avec des dizaines de Antoine Griezmann et Arthur.

Heure et Canal Villarreal vs Barcelone

Le jeu entre Villarreal vs Barcelona il sera contesté à 22h00 en Espagne; aux États-Unis, il commencera à 13 h 00 dans le Pacifique et à 16 h 00 dans l’Est. Les autres heures sont:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua et El Salvador: 14h00

Mexique, Colombie, Panama, Pérou et Equateur: 15h00

Bolivie et Venezuela: 16h00

Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay et Brésil: 17h00

La soirée diffusée Barcelona vs Villarreal LIVE pour la télévision, ce sera exclusivement pour Movistar Partidazo En Espagne; au Mexique et en Amérique centrale, ce sera sur SKY Sports, en Amérique du Sud sur ESPN, tandis qu’aux États-Unis, vous pouvez le regarder sur être au sport. En ligne, ils pourront suivre la couverture minute par minute en direct qui se fera sur les réseaux sociaux des deux clubs et sur la page de La Ligue qui nous mettra à jour avec les buts, les passes décisives et le score final.

Villarreal vs Barcelona LIVE

La table est donc prête à profiter de ce bon match entre deux équipes qui arrivent déterminées à rester en course pour leurs buts en tête du classement. Dans les prévisions, Blaugranas sont les favoris mais Sous-marin jaune Cela arrive à un grand moment. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Villarreal vs Barcelone.

