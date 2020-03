Vin Diesel est un blockbuster humain

Pour un acteur enclin à jouer des héros monosyllabiques, les paroles de Vin Diesel ont beaucoup de poids lors d’une tournée de presse. Au cours des derniers jours, l’acteur est devenu son propre cycle de nouvelles alimenté au diesel tout en faisant la promotion de son nouveau film de super-héros, Bloodshot, vendredi. Peut-être sans l’approbation de Marvel, il a confirmé que les Gardiens de la Galaxie vont apparaître dans Thor 4; il a dit qu’une suite de The Last Witch Hunter est en route; il a souligné que la dernière entrée de la franchise Fast and Furious, Fast 9, ne sera pas retardée par l’épidémie de coronavirus qui s’étend sur le continent parce que “nous avons besoin de films maintenant plus que jamais”; et il est allé jusqu’à prétendre qu’il ne laisserait pas le virus l’empêcher de rencontrer des fans en Chine, un pays qui est effectivement en lock-out. (Ceci n’est, en quelque sorte, que légèrement plus déconnecté de la réalité que les déclarations inefficaces et les mesures de confinement des coronavirus de l’administration Trump.) Vin Diesel est une figure tellement plus grande que nature, il se considère à peine comme mortel.

Mais l’est-il? Je plaisante – probablement? – mais il y a une assurance dans la façon dont Diesel se comporte qui vous fait croire qu’il est capable de presque tout. C’est quelqu’un dont la présence est si magnétique que, après l’avoir vu dans un court métrage, Steven Spielberg a été tellement impressionné qu’il a écrit un rôle pour Diesel dans Saving Private Ryan. Depuis, l’étoile de Diesel a augmenté. Alors que nous entrons officiellement dans une nouvelle décennie de Diesel-dom, notre gars est devenu si grand qu’il devrait exiger sa propre attraction gravitationnelle. À une époque où les stars de cinéma se fanent et où Hollywood ne peut pas se contenter d’univers cinématographiques, Diesel a créé une orbite aussi grande que n’importe laquelle d’entre elles. C’est le genre de DCU que je peux obtenir. (The Diesel Cinematic Universe, pour que tout soit clair.)

Le diesel est évidemment le plus gros argument de vente de Bloodshot, qui, bien que basé sur le personnage éponyme de Valiant Comics, ne se sent qu’à quelques degrés de la mise à niveau. Dans le film, il incarne un Marine ramené à la vie par des scientifiques, enrichi de nanotechnologies pour devenir une machine à tuer surhumaine. (La bande-annonce noueuse du film suggère que son personnage aura beaucoup d’occasions de tester ces nouvelles capacités.) Alors que beaucoup des rôles les plus emblématiques de Diesel l’ont fait jouer des super-héros de facto — Dominic Toretto, Richard B. Riddick, Xander Cage — Bloodshot l’a avec lui jouer un super-héros littéral pour un changement. (Techniquement, Diesel a déjà joué un super-héros, prêtant sa voix à un Groot-arbre extraterrestre sensible dans l’univers cinématographique Marvel.)

Autant nous aimons célébrer les acteurs caméléoniques polyvalents qui peuvent disparaître dans n’importe quel rôle, il y a quelque chose d’admirable à propos de Diesel qui s’en tient à ses forces relativement limitées – à savoir, la science-fiction absurde et les films d’action dans lesquels il joue un anti-héros arrogant. (Avec, encore une fois, des exceptions spéciales pour les performances vocales de Groot et d’Iron Giant, lorsque Diesel utilise sa voix emblématique, gravement et sous-estimée, apportant une quantité surprenante d’humanité aux deux personnages.) Essentiellement, chaque A-lister va avoir certaines franchises sur leur curriculum vitae, mais Diesel a la distinction sans précédent de, comme, faire exclusivement ces films. Le seul autre acteur qui me vient à l’esprit est le savant Tom Cruise.

Ce n’est pas un peu. Si nous supposons qu’une suite de Last Witch Hunter se produit, alors il n’y a littéralement qu’un seul film non-franchise dans lequel Diesel a joué au cours de la dernière décennie: la Long Halftime Walk de Billy Lynn. (Il joue un sergent de l’armée dont le surnom est, en quelque sorte, Shroom. Shroom !!!) Le reste de la filmographie récente de Diesel? Nourriture réconfortante douce, belle, stupide, trash et grand écran. Je le dis avec le plus grand respect: vive la DCU.

Le personnage phare de Diesel est incontestablement Dominic Toretto, le seigneur sans manches de Coronas et des monologues marmonnants sur la famille. Entre les mains de n’importe quel autre artiste, Dom pourrait se pencher trop sur le camp comme le reste de la franchise Fast, qui est passée des courses de rue et des petits vols à l’espionnage international et aux avions magnétiques. Ce qui rend la performance de Diesel si divertissante, c’est que Dom semble être la seule personne dans ces films à prendre les choses au sérieux, conduisant à de nombreux moments de comédie involontaire et de dialogue inintelligible. C’est comme plus la franchise existe, plus Dom devient une caricature de lui-même. Je dirais que c’est un travail ingrat, mais Diesel est la principale raison pour laquelle le bon envoi de Furious 7 pour le regretté Paul Walker avait une telle authenticité émotionnelle. De plus, il devient si puissant qu’il a réussi à faire en sorte que Dom ne perde jamais dans un combat et que la famiglia se dirige probablement vers l’espace. (N’évoquez pas Dwayne Johnson.)

Mais alors que Dom est ce qui a vraiment transformé Diesel en un nom familier, son arc de carrière aurait pu s’orienter autrement sans Richard B. Riddick. Diesel a joué le mercenaire un an avant le premier film Fast and Furious du film d’horreur 2000 Pitch Black, dans lequel un vaisseau spatial est échoué sur une planète extraterrestre et les passagers sont attaqués par des monstres lors d’une éclipse. Si vous pouvez le croire, Riddick offre à Diesel une plate-forme encore meilleure pour mâcher un dialogue ridicule que Dom. Les points forts de Pitch Black incluent le fait de dire “Un instinct de survie fort, j’admire cela chez une femme” et, après avoir ouvert la gorge d’un monstre extraterrestre, “Je ne savais pas avec qui il baisait.” C’est une tragédie. Pitch Black n’a été nominé pour aucun Oscars (ou Razzies).

La franchise Riddick, qui a été suivie de suites plus tournées vers la science-fiction que l’horreur avec The Chronicles of Riddick de 2004 et Riddick de 2013, servent également de capsules temporelles fascinantes pour les différentes étapes de la célébrité montante de Diesel. Pitch Black est arrivé avant que Diesel ne vive sa vie un quart de mile à la fois; Les Chroniques de Riddick sont venues au milieu d’expériences ratées comme The Pacifier et Babylon A.D .; Riddick est arrivé après s’être cimenté comme un roi de franchise incontesté. Les espoirs d’un quatrième film Riddick n’ont pas été totalement anéantis, et cette tendance peut donc continuer – en supposant qu’il y a un autre niveau dans la carrière du mec que nous n’avons pas encore atteint. (Nominé à la présidentielle Vin Diesel? Je plaisante … j’espère.)

En attendant, Bloodshot pourrait être un pas vers la création d’une nouvelle franchise; Sony Pictures espère que le film pourra être le point de départ d’un univers cinématographique partagé de personnages de Valiant Comics. Mais en tant qu’Universal, Warner Bros.et Sony, lorsqu’ils ne collaboraient pas avec Marvel sur des films Spider-Man, ont découvert à la dure, faire un univers cinématographique aussi réussi que le MCU est une proposition délicate. Pourtant, le studio peut faire bien pire que de reposer ses espoirs sur les épaules swole, probablement exposées dans un débardeur de Vin Diesel. Après tout, au cours de ses décennies de superproduction, il nous a toujours fait sentir comme de la famille.

