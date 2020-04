Vince Carter sur son (dernier) match final, la fermeture de la NBA et la distance sociale

Vince et Annie reviennent pour parler de tout ce qui s’est passé en NBA et au-delà depuis la suspension de la saison NBA. Vince se souvient de ce qui aurait pu être son dernier match et de ce qu’il ressentait quelques instants après l’arrêt de la saison (04:12). Vince et Annie discutent également de ce qu’ils ont fait dans cette nouvelle ère de distanciation sociale et de ce à quoi pourrait ressembler la retraite (15:07).

Hôtes: Vince Carter et Annie Finberg

