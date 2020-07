Vince McMahon a ordonné le retrait de la télévision d’une superstar de la WWE RAW

Plus de deux mois se sont écoulés depuis que Shayna Baszler s’est battue à la WWE RAW et la décision de ne pas l’utiliser n’a rien à voir avec la partie créative, sinon à cause du peu de confiance que Vince McMahon a en elle.

Dave Meltzer a noté dans le dernier numéro du Wrestling Observer Newsletter que Baszler devait marquer de grandes victoires depuis ses débuts dans le casting principal, mais ces plans ont été rejetés par Vince McMahon.

Elle devait à l’origine gagner le Royal Rumble, mais cela a changé environ une semaine avant le spectacle. Becky Lynch et d’autres se sont présentés pour que Baszler remporte le championnat féminin brut à WrestleMania, mais cette idée a également été rejetée.

Baszler devait à l’origine remporter le match féminin Money In The Bank, mais McMahon a également changé ces plans et Asuka devait remporter le match. L’idée de Paul Heyman était de transformer Baszler en un talon monstrueux, mais McMahon ne voyait pas les choses de la même manière et maintenant avec Heyman en tant que chef créatif, on ne sait pas ce que l’avenir réserve à Baszler.

Vince McMahon ordonné de suspendre les plans de Shayna Baszler

Meltzer a révélé que Vince était fatigué de Baszler parce qu’il n’avait jamais compris l’idée que son style MMA soit utilisé dans la lutte. De même, a révélé que McMahon a pris la décision de le retirer de la télévision pour cette raison, et cela s’est produit avant de dire au revoir à Heyman.

Avec le recul, les notes ont peut-être moins à voir avec le licenciement de Heyman. Relament avait plus que McMahon en désaccord avec le potentiel de certains des nouveaux talents qui étaient dans RAW. Au cours des dernières semaines depuis le licenciement de Heyman, tout a changé. Il y a eu des combats plus courts à Raw et McMahon a utilisé plus de combattants vétérans comme The Big Show et Randy Orton.

Baszler n’a pas combattu depuis l’épisode du lundi 8 mai à Raw. Elle a vaincu Natalya par reddition.

