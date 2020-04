Vince McMahon conseille Trump sur l’économie après la faillite de XFL

Le président Donald Trump a demandé aux principaux propriétaires de sports américains de le rejoindre dans un groupe consultatif pour discuter de la réouverture du pays pendant la pandémie de coronavirus. Parmi ces propriétaires se trouve Vince McMahon de la WWE, qui dirige l’une des rares opérations restantes qui n’a pas reporté sa programmation. Les spectacles de lutte de McMahon se déroulent toujours en direct sans fans.

McMahon et Trump sont loin d’être des connaissances occasionnelles. Ils ont tous deux pris part à la WWE WrestleMania 23 en 2007 dans le cadre d’un infâme match cheveux contre cheveux. Trump était le vainqueur là-bas, rasant la tête de McMahon dans le plus grand événement annuel de la WWE. Trump a ensuite nommé Linda McMahon, ancienne CFO de la WWE et épouse de Vince, dans son cabinet, jusqu’en 2019. Elle dirige maintenant le SuperPAC pro-Trump, America F1rst Action.

Ce n’est peut-être pas la première fois que vous voyez le nom de McMahon dans les actualités cette semaine. Son XFL récemment redémarré s’est plié à la suite de la pandémie de coronavirus. Ce qui semblait être un début prometteur pour sa ligue de football est finalement devenu un flop, tout comme sa première tentative contre un compétiteur de la NFL au début des années 2000. La XFL a d’abord annoncé qu’elle reporterait sa saison inaugurale, mais a annoncé plus tard que la ligue allait fermer. Il finirait par déclarer faillite.

Récemment, l’État de Floride a considéré la WWE comme une entreprise essentielle, ce qui permet à McMahon de continuer à diffuser ses programmes de lutte hebdomadaires en direct, sans public. La WWE aurait enregistré des émissions, y compris WrestleMania, jusqu’en mai au cas où le gouvernement les fermerait. Cela aurait permis aux lutteurs de rentrer chez eux et de se mettre en quarantaine.

Au lieu de cela, Linda McMahon et son Trump SuperPAC ont promis de dépenser 18,5 millions de dollars à Tampa et Orlando. Le lendemain, Vince McMahon a annoncé que la WWE ne ferait plus de bandes à l’avance et continuerait de faire des spectacles. Les lutteurs seraient mécontents de la situation, selon Fightful.

La raison derrière la poursuite de cela peut être due à des contrats de télévision, par Dave Meltzer du Wrestling Observer. Les accords de McMahon avec les États-Unis et Fox permettent un nombre limité d’épisodes enregistrés, que la WWE a peut-être déjà atteints. Diffuser plus d’émissions enregistrées violerait les accords respectifs et laisserait aux réseaux la possibilité de modifier ou d’annuler les accords télévisés. À l’heure actuelle, McMahon est toujours prêt à mettre ses interprètes en danger afin de conserver ses contrats actuels.

La WWE n’aura pas de personnel complet, car certains de leurs plus performants ont choisi de ne pas participer à la pandémie de coronavirus. Plus particulièrement, Roman Reigns a été retiré du match du Championnat universel WrestleMania WWE contre Goldberg. Reigns a lutté contre la leucémie myéloïde chronique en 2018 et était en rémission en 2019. La lutte en direct pendant cette pandémie ne ferait que le mettre en danger.

Tout cela survient au cours d’une semaine où Vice a diffusé leur nouvel épisode de la série documentaire Dark Side of the Ring qui portait sur le meurtre de Nancy Argentino en 1983, prétendument par le lutteur professionnel Jimmy “Superfly” Snuka. McMahon aurait rejoint Snuka lors d’un suivi avec des détectives. Après la réunion, l’affaire n’a pas été poursuivie pendant des décennies. La rumeur dit que McMahon a joué un rôle dans cela.

«Je me souviens que Vince McMahon était ce que Vince McMahon a toujours été – très effusif. Il était très protecteur, un showman », a déclaré Robert Steinberg, l’assistant D.A. à l’époque. “Il était le porte-parole, essayant de diriger la conversation.”

Snuka a ensuite été inculpé de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire involontaire en 2015. Les accusations ont été rejetées parce que le juge avait jugé Snuka incapable de subir son procès.

La WWE a également publié plusieurs lutteurs et producteurs mercredi.