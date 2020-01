Vincent Kompany confronte avec colère les fans d’Anderlecht alors qu’ils bombardent le flop de Liverpool Simon Mignolet avec une fusée éclairante

Vincent Kompany a réprimandé ses propres fans pour avoir déclenché une fusée qui a explosé à côté de l’ancien gardien de Liverpool Simon Mignolet.

Le buteur belge, qui joue maintenant pour le Club de Bruges, a été visiblement perturbé et a tressailli lorsque le dispositif pyrotechnique a explosé dans sa surface de six mètres alors qu’il s’apprêtait à prendre un coup de pied de but devant les supporters d’Anderlecht.

@RoyalBelgianFA (Twitter)

Vincent Kompany a réprimandé les fans d’Anderlecht pour avoir lancé une fusée

@RoyalBelgianFA (Twitter)

L’appareil a explosé à côté de l’ancien gardien de Liverpool et il s’est préparé à prendre un coup de pied de but

Mignolet a été vu couvrant ses yeux et a immédiatement quitté la boîte de 18 verges.

Mais Kompany était moins qu’impressionné par les supporters locaux et a couru les affronter pour défendre Mignolet.

Consolant l’ancien gardien de Liverpool, Kompany est ensuite allé chercher une résolution et a même exhorté les fans d’Anderlecht à soutenir son compatriote.

Anderlecht a fini par perdre le match 2-1 à domicile, même s’il avait pris les devants par l’intermédiaire d’Antoine Colassin.

Respect entre deux anciens rivaux du titre de Premier League 🤝

Vincent Kompany réprimande les fans d’Anderlecht après avoir lancé un pétard sur Simon Mignolet 🇧🇪 pic.twitter.com/LzmDkhOHvF

– Objectif (@goal) 20 janvier 2020

@RoyalBelgianFA (Twitter)

Le joueur de 33 ans a réconforté Mignolet et a exhorté les fans à domicile à le soutenir

Hans Vanaken a attrapé une attelle pour les visiteurs, y compris un gagnant à 10 minutes du temps.

Kompany a quitté Manchester City pour devenir entraîneur-joueur à Anderlecht, mais a abandonné ses fonctions d’entraîneur après son pire début de campagne depuis 21 ans.

L’équipe de 33 ans, qui est historiquement l’équipe la plus titrée de la compétition, occupe actuellement le neuvième rang du classement.

.