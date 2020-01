Vincent Kompany demande “est-ce que quelqu’un est surpris?” alors que l’ancien club déroute ses adversaires en Premier League

Vincent Kompany n’a pas été choqué du tout par son ancienne équipe Man City qui a battu Aston Villa 6-1 dimanche.

Les champions en titre de Pep Guardiola en Premier League se sont révoltés à Villa Park. Sergio Aguero a réussi un triplé et Riyad Mahrez et Gabriel Jesus ont également été inscrits sur la feuille de match.

Ce fut une victoire étonnante qui a permis à City de se hisser au deuxième rang du classement et de conserver 14 points de retard sur les leaders de la ligue Liverpool, et a une fois de plus prouvé à quel point le club Etihad peut être bon lorsqu’il joue à 100%.

Les applaudissements étaient en vigueur pour City dimanche soir, mais un homme qui a été remarquablement retenu malgré la victoire 6-1 était Kompany, l’ancien capitaine et légende du club.

S’adressant à Jim White de talkSPORT, Kompany a été interrogé sur la victoire étonnante.

“Quelqu’un est-il surpris?”, A-t-il répondu. «C’est une équipe géniale et un club génial.

“La puissance de Liverpool est ce qu’elle est cette saison, mais en même temps, City peut construire, et maintenir ce niveau élevé pourrait apporter d’autres avantages – en Ligue des Champions, espérons-le.”

Kompany a quitté l’Etihad l’été dernier après un passage remarquablement réussi avec City pour retourner dans son premier club, Anderlecht, en tant que joueur-manager.

Cela a été difficile pour le joueur de 33 ans avec Anderlecht dans la moitié inférieure du tableau et n’a remporté que six de leurs 21 matchs cette saison, mais il ne doute pas que le succès viendra assez tôt.

Kompany a ajouté: «Je savais très bien [it would be a challenge], donc pas de surprise.

«Tout ce que j’ai accompli au cours de ma carrière est survenu après une bataille difficile. Je sais que si vous suivez le processus et que vous vous fixez un objectif réaliste, et si vous vous assurez que les gens adhèrent à ce que vous voulez réaliser, vous y arriverez. »

