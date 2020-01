Virgil van Dijk n’est PAS le meilleur défenseur de la Premier League, déclare Jason Cundy

Jason Cundy insiste sur le fait que la star de Liverpool Virgil van Dijk n’est PAS le meilleur défenseur de la Premier League contre la légende de Chelsea John Terry.

Arsenal Invincible Martin Keown a récemment déclenché la controverse en affirmant que Van Dijk est le meilleur défenseur central de l’histoire de la Premier League.

75 millions de livres sterling signent Virgil van Dijk a été une révélation à Anfield

Et ce malgré le fait que Keown lui-même ait joué aux côtés du héros des Gunners, Tony Adams, et qu’il ait affronté le célèbre Rio Ferdinand de Manchester United, qui s’est associé à une autre légende de haut vol à Nemanja Vidic.

Mais il semble que Keown ne soit pas seul, avec un fan de Man United qui se met même en scène sur talkSPORT, affirmant que l’as de Liverpool Van Dijk est le PLUS GRAND défenseur de tous les temps… dans l’histoire du football… dans le monde… jamais!

“Sur la capacité, Van Dijk est probablement le plus grand défenseur que le jeu ait jamais vu”, a déclaré Michael, fidèle d’Old Trafford.

“J’avais l’habitude d’argumenter pendant des années que c’était Ferdinand, et les gens parlaient de Terry, Adams, [Sol] Campbell etc., etc.

“Mais en ce moment, les joueurs sont plus rapides qu’ils ne l’ont jamais été, le jeu est aussi rapide que jamais, et Van Dijk rend la défense aussi confortable que n’importe quel autre défenseur central.”

Un fan de Manchester United affirme que la star de Liverpool, Virgil van Dijk, est le meilleur défenseur que le jeu ait jamais vu

Cundy, cependant, n’est pas d’accord, déclarant que Terry jouait déjà à un niveau élevé ET gagnait des trophées à un âge beaucoup plus jeune.

S’exprimant au Sports Bar, l’ancien arrière latéral de Chelsea a déclaré: «Virgil van Dijk est un défenseur complet, en ce moment il est le défenseur le plus complet.

“Mais la seule chose que je dirais, c’est qu’il a rejoint Liverpool à 26 ans et il a maintenant 28 ans … John Terry était capitaine de Chelsea et soulevait les titres de Premier League à 24 ans!”

«C’était un joueur qui le faisait au plus haut niveau et beaucoup plus jeune. Je pense que cela doit entrer en jeu, n’est-ce pas? “

Lorsque vous comparez le duo, il semble y avoir peu de discussions avec le verdict de l’hôte talkSPORT.

En 19 ans sous le maillot des Bleus, Terry a remporté cinq titres de Premier League, cinq FA Cups, trois Cups League, la Coupe d’Europe et la Ligue Europa.

John Terry a dirigé Chelsea à cinq titres de Premier League – est-il le plus grand défenseur de la division?

Van Dijk a beaucoup de rattrapage à faire avec une Ligue des champions remportée avec un maillot de Liverpool, bien qu’il semble actuellement qu’il puisse ajouter un titre de Premier League à ce décompte en mai si les Reds poursuivent leur record sans défaite.

Et Cundy pense que le Néerlandais pourrait bien être un joueur égal à Terry, affirmant que l’équipe de Jurgen Klopp est sur le point de dominer totalement en Angleterre et en Europe.

“Cette équipe de Liverpool n’a pas perdu un match de championnat au cours d’une année civile, son record cette saison est phénoménal”, a-t-il ajouté.

«Liverpool doit gagner, et ils le savent, des titres consécutifs de Premier League.

“C’est une équipe potentiellement sur le point de faire non seulement cela, mais ils pourraient également gagner des ligues de champions consécutives.”

Regardez un extrait de Jason Cundy sur le Sports Bar ci-dessus!

