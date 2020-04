Virgil van Dijk trompe son coéquipier de Liverpool Andy Robertson et snobe la légende Jamie Carragher dans des questions et réponses hilarantes sur Twitter

Le défenseur de Liverpool Virgil van Dijk s’est moqué de la légende d’Anfield Jamie Carragher après que l’ancien défenseur central lui ait envoyé une question lors d’un Q&R sur Twitter.

Le géant néerlandais a abordé les médias sociaux mardi soir lors de la fermeture du coronavirus et a mis au défi les fans d’envoyer leurs questions les plus difficiles et les plus étranges pour lui de répondre.

Van Dijk a été interrogé par les fans de Liverpool sur Twitter mardi

Et parmi les supporters qui ont interrogé le vice-capitaine sur un possible Reds Royale Rumble, sa carrière internationale et ses coéquipiers de Liverpool, le grand Carragher d’Anfield a soulevé sa propre question.

Il a demandé: “Sur quel ancien défenseur de Liverpool à l’époque de la Premier League avez-vous basé votre jeu?”

Il ne fait aucun doute que la question était chargée, Carragher espérant probablement que Van Dijk ferait l’éloge de son chemin.

Mais il a été déçu par la réponse rapide du défenseur, car il a plutôt nommé l’un des anciens coéquipiers de Carra!

“Difficile … probablement Sami Hyypiä”, a-t-il dit.

Une pierre solide et une fondation solide à l’arrière pendant dix ans, le géant finlandais a été arraché des Pays-Bas pour seulement 2,6 millions de livres sterling et est devenu l’un des meilleurs défenseurs centraux de la Premier League du club … désolé Carra!

Tough one… probablement Sami Hyypiä 😂😂

Hyypia est un favori de Liverpool après son séjour d’une décennie au club Merseyside.

Le Finlandais était inconnu à son arrivée du côté néerlandais de Willem II en 1995, mais est reparti dix ans plus tard en tant que légende, avec le titre de Ligue des champions, deux Coupes FA, deux Coupes de Ligue et une Coupe UEFA sous le bras.

Pendant ce temps, le garçon de Bootle Carragher a passé toute sa carrière de 17 ans avec les Reds.

Le plaisir de Van Dijk ne s’est pas arrêté là, cependant, car il a également traîné son coéquipier de Liverpool Andy Robertson non pas une, pas deux, mais trois fois pendant les Q&R.

Andy Robertson est l’un des plus gros jokers du vestiaire de Liverpool

Les deux joueurs défensifs se sont auparavant moqués les uns des autres sur les réseaux sociaux sur une photo d’eux jouant pendant leur carrière dans la Premiership écossaise.

Robertson a insisté auprès du monde sur le fait qu’il avait eu raison du Néerlandais à cette occasion, et Van Dijk a profité de cette occasion pour se faire son propre nom.

Non seulement le Néerlandais s’est moqué des mouvements de danse lugubres du défenseur, Van Dijk a insisté sur le fait qu’il est plus rapide que l’arrière latéral et a également admis qu’une partie de l’équipe des Reds avait du mal à comprendre son traîneau écossais!

