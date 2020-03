Les sorties de nouveaux films ont ralenti, mais nous avons un quart d’année à juger. Sean et Amanda ont scanné les résultats et ont décidé de remettre des Oscars prématurés pour mettre en lumière ce que nous avons vu de mieux jusqu’à présent. Ensuite, ils font quelques suppositions, parcourent l’année à venir et font des suppositions aveugles sur les gagnants de 2021 pour les six grandes catégories d’Oscars.

