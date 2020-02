Vitolo jouera Joao Felix dans le derby

Il L’Atlético de Madrid rend visite ce samedi à l’éternel rival du Santiago Bernabéu en proie à des pertes, donc le Cholo devra se réinventer pour faire l’alignement. Les rojiblancos doivent battre le Real Madrid pour éviter de se distancier des premières positions, car actuellement la différence entre les deux est de 10 points, mais surtout pour ne pas s’éloigner des positions des champions.

Simeone a 15 joueurs en bonne santé de la première équipe (16 avec Carrasco), dont deux sont les gardiens de but donc ils n’ont que 13 joueurs sur le terrain (14 en comptant le Belge) pour 10 places. Le dernier à rejoindre cette liste a été Joao Felix, qui a fini par jouer contre Leganés dimanche dernier. Tout indique son remplaçant à onze ans sera Vitolo, tandis que Correa jouera sur l’aile droite comme il l’a fait tout au long de la saison.

Une autre des victimes sensibles est celle de Trippier. La partie anglaise s’était entraînée lors des séances de jeudi et s’était même entraînée en tant que starter au test que le Cholo avait fait lors de cette formation. Cependant, ce vendredi n’a pas sauté sur le terrain en raison de la pubalgie qui traîne depuis deux semaines et Vrsaljko jouera à nouveau à domicile comme c’est arrivé avant les Leganés. Le Croate est passé de ne pas compter pour Simeone pour commencer deux matchs de suite à cause des blessures d’Arias et de Trippier.

Koke non plus, qui n’a pas récupéré à temps de sa blessure et sera faible pour le match. Le capitaine est entré dans l’appel de la dernière réunion, mais a fini par être exclu de cent pour cent. Ainsi, Simeone se formera avec un onze très similaire au week-end dernier avec Herrera et Vitolo en nouveautés: Oblak, Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi, Correa, Herrera, Thomas, Saúl, Vitolo et Morata.