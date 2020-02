vivez votre pire séquence de scores en six ans

Leo Messi c’est toujours la table de salut de la Barcelone de Setien, mais les années passent aussi pour l’Argentin qui est loin d’être ce buteur destructeur qui a dévasté toutes sortes de statistiques. Parce que les chiffres ne trompent pas: c’est le pire Messi des six dernières années en ce qui concerne l’objectif.

Et c’est avant Getafe, Messi il a consommé son quatrième match consécutif sans voir une porte dans la Ligue de Santander. Pour trouver des données similaires dans la course argentine à Barcelone, il faut remonter à la saison 2013-2014, alors qu’il avait cinq matchs sans voir de porte entre fin octobre et novembre 2013.

La dernière fois que Leo Messi Il a marqué dans la compétition le 19 janvier, lorsqu’il a marqué le but de la victoire de Barcelone contre Grenade. Depuis ce jour, il a été laissé sans voir une porte contre Valence, Levante, Betis et ce samedi dans la victoire subie contre Getafe au Camp Nou. Malgré cela, Messi reste le meilleur buteur de la Ligue de Santander avec 14 buts, un de plus que Benzema.

Il s’habille comme assistant

En l’absence de buts et devant les problèmes de Barcelone pour générer du jeu, Messi s’est déguisé en assistant et l’équipe le remercie. L’Argentin a distribué deux passes décisives contre Levante, trois contre Betis et avant que Getafe ne participe Griezmann dans le premier but de l’équipe culé. Ceci est un autre exemple clair de la façon dont le jeu de «10» a muté au fil des ans. Moins de buts, mais plus de passes décisives. Qui sait si Setien finit par manquer les buts de sa star.