Voici 9 des animaux les plus badass à nager

La Terre a des prédateurs aquatiques très cool qui nagent. Grâce à leur intelligence et à leurs techniques de chasse à la meute, les orques sont peut-être les chasseurs les plus dangereux à avoir jamais nagé dans l’océan. Les crocodiles d’eau salée sont des tanks assassins pare-balles. Et le grand requin blanc, bien sûr, n’a pas besoin d’être présenté. Mais maintenant que nous parlons de meurtriers sous-marins terrifiants, pourquoi se contenter de ceux que nous avons maintenant?

Les meurtriers sous-marins ont une (pré-) histoire longue et distinguée, et j’ai pensé qu’il serait amusant de vous présenter à de nouveaux amis. À LA MACHINE À TEMPS IMAGINAIRE!

Temnodontosaurus eurycephalus

Croco-dauphin grincheux

Les ichtyosaures ont évolué il y a 250 millions d’années. Au lendemain de l’extinction du Permien, qui a tué un nombre franchement horrible de créatures, un groupe de reptiles terrestres a pris la mer épuisée. Avancez un peu et vous avez des ichtyosaures primitifs, des créatures si bien adaptées à la vie océanique qu’elles ont fini par ressembler à un croisement entre un crocodile et un dauphin extrêmement colérique et extrêmement gros.

Avancez encore plus loin, jusqu’au début du Jurassique (il y a 175 millions d’années), et vous avez Temnodontosaurus eurycephalus. Ce n’est pas le plus grand ichtyosaure à avoir jamais honoré les mers, mais il est là-haut, et c’est un prédateur beaucoup plus développé que ses ancêtres géants. Quelque part autour de 30 pieds de long, T. emnodontosaurus était un nageur puissant avec des mâchoires fortes, bien équipé pour avaler d’autres nageurs jurassiques. Une espèce étroitement apparentée possédait les plus grands yeux de tout animal connu, parfaite pour la chasse dans les eaux océaniques plus profondes; un autre a été trouvé avec les restes d’un autre ichtyosaure dans l’estomac.

Ce monstre considérait les reptiles océaniques de 13 pieds comme une délicieuse collation. C’était aussi rapide. Épargnez une pensée aux pauvres créatures océaniques qui s’occupent de leurs propres affaires avant qu’un de ces énormes connards les enfonce à la vitesse, ouvre ces longues mâchoires pleines de dents et les transforme en déjeuner.

Deinosuchus hatcheri

Chasseur de dinosaures

Prenez un crocodile d’eau salée. En fait, il vaut probablement mieux ne pas le faire. Ils sont, après tout, des prédateurs de l’apex de 20 pieds et 2000 livres plus qu’heureux de manger tout ce qu’ils rencontrent, y compris vous. Les salades sont fortes, rapides et étonnamment intelligentes. Ils sont chez eux en pleine mer ainsi que le long de la côte. Comme tous les crocodiles, ce sont des prédateurs qui tendent des embuscades qui utilisent l’eau comme couverture pour attaquer leurs proies. Contrairement à la plupart des crocodiles, ils sont capables de sauter hors de l’eau pour y accéder. Ils ont la morsure la plus forte de tout animal vivant.

Droite. Maintenant que vous avez un crocodile d’eau salée dans la tête, faites-en un, oh, deux fois plus gros. Ouais, comme ça. Décemment de la taille d’un bateau. Des dents terrifiantes dans des mâchoires terrifiantes et écrasantes. Peau blindée suffisamment épaisse pour détourner plus ou moins quoi que ce soit.

Votre vision terrifiante est Deinosuchus hatcheri, un crocodile adapté à peu près à la même situation qu’une eau salée moderne mais dans un monde habité par des dinosaures géants. À la fin du Crétacé (il y a 80 millions d’années), l’Amérique du Nord était divisée par une mer peu profonde, la voie maritime intérieure occidentale. D. hatcheri était présent à la fois du côté ouest de la voie maritime (une espèce légèrement plus petite dominait l’est), se promenant joyeusement parmi les dinosaures qui étaient assez stupides pour s’approcher trop près.

Anomalocaris canadensis

Crevettes cauchemardesques

Jusqu’à présent, nous avons eu un analogue de dauphin dans Temnodontosaurus et un véritable crocodile. Cool, mais loin du genre de bizarrerie que le passé peut fournir. Alors, allons dans le passé profond et profond, révélé à merveille par les schistes de Burgess. Ici, nous trouverons la CREVETTE NIGHTMARE.

L’un des problèmes liés à l’étude de la toute première phase de la vie animale – nous parlons d’un demi-milliard d’années à ce stade – est qu’il est spongieux et que le squishy n’est pas très utile lorsqu’il s’agit de préserver les fossiles. Grâce à un coup de géologie, les conditions qui ont produit le schiste de Burgess étaient également capables de préserver les tissus mous, donnant aux paléontologues une chance rare de voir à quoi ressemblaient les mers pendant les premiers jours du règne animal.

Ils avaient l’air extrêmement bizarres. La faune trouvée dans les schistes de Burgess était presque désagréablement catégorisable. Un exemple célèbre est le ver Hallucigenia, qui a tellement dérouté toutes les personnes impliquées qu’il a été reconstruit à l’envers pendant une bonne partie de la décennie. Un autre est Opabinia, qui ressemble un peu à un aspirateur miniature à cinq yeux. Je promets que je n’invente rien.

Quoi qu’il en soit, toutes ces créatures étaient apparemment de la nourriture pour le premier véritable prédateur de l’océan.

Avec de bons yeux fixés sur des tiges flexibles et une vitesse surprenante, Anomalocaris canadensis a parcouru les mers précambriennes en mode crevette mortelle. Il mesurait un mètre de long, éclipsant la plupart de ses compagnons dans les schistes de Burgess. C’était aussi délicieusement étrange. C’est si étrange, en fait, que lors de sa découverte, ses différentes parties du corps ont été attribuées à plusieurs animaux différents.

A. canadensis serait plus haut sur cette liste si nous pouvions être sûrs de ce qu’il mangeait réellement. Longtemps considéré comme un chasseur de trilobites, des études récentes ont montré qu’il aurait probablement dû se limiter aux proies à corps mou en raison de pièces buccales relativement fragiles, et n’aurait donc pu réellement manger un trilobite que juste après une mue. Mais c’est beaucoup plus amusant d’imaginer ce gars qui rôde sur le fond marin qui ronge tout, alors c’est ce que nous allons faire.

Avertissement: un vieil ami à moi est un paléontologue spécialisé dans les fossiles de schiste de Burgess. Je ne l’ai pas contacté pour cette histoire, car je suis consumé par l’envie chaque fois que je pense à lui.

Cameroceras

Calmar de la mort épineux

Au Paléozoïque et au Mésozoïque, les céphalopodes étaient des bestioles blindées, tout comme notre nautile moderne. L’ammonite à carapace spirale est la plus célèbre d’entre elles et l’un des animaux disparus les plus connus de tous les temps. Puisqu’ils avaient des coquilles dures, ils sont extrêmement communs dans les strates marines. Ils sont également devenus étonnamment grands. L’ammonite la plus connue était de deux mètres de diamètre. Imaginez cette chose essayant de nager.

Cependant, les ammonites n’étaient pas le seul céphalopode blindé rôdant dans les mers anciennes. Les orthocones étaient des versions à coque droite, et certains d’entre eux sont devenus vraiment très gros. Comme les Cameroceras. Selon les estimations actuelles, l’obus de Cameroceras mesure plus de six mètres de long. Ce sont trois hommes de taille moyenne empilés les uns sur les autres.

D’une manière ou d’une autre, ce monstre était toujours en mesure de se déplacer dans les mers de l’Ordovicien. Il est assez difficile de l’imaginer courir après quoi que ce soit, il a donc vraisemblablement surpris les trilobites, etc. la nuit ou les a creusés dans la boue, mais comme la paléoécologie est au moins en partie de l’imagination, j’apprécie en ce moment Cameroceras rétractant sa tête profondément dans sa coquille et faisant semblant d’être une grotte avant d’essayer de manger tout ce qui est entré. Ce ne serait pas assez gros pour avaler le Millennium Falcon, buuuuuuuuut …

Carcharocles megalodon

Le requin qui mange des planètes

Megalodon n’a pas besoin d’être présenté. Le grand requin blanc a une profonde emprise sur la culture populaire, mais sa grande sœur disparue n’est pas loin derrière. Megalodon faisait même du requin le plus vicieux des mers d’aujourd’hui un jouet. Comme les requins sont principalement des tissus mous, ils ne se fossilisent pas aussi bien que nous le souhaiterions, mais leurs dents le font, et Megalodon raconte une histoire terrifiante.

Megalodon s’est éteint seulement relativement récemment. Il n’était pas tout à fait contemporain avec les êtres humains, mais son extinction était suffisamment récente pour qu’il y ait beaucoup de gens prêts à raconter de grandes histoires sur la façon dont il pourrait encore nager quelque part dans les profondeurs de l’océan. Si c’était le cas, il vaut probablement mieux ne pas s’approcher de lui – un Megalodon peut avoir eu une force de morsure jusqu’à 10 fois la force d’un grand blanc. Ce serait une mauvaise journée.

À quoi servaient ces énormes mâchoires? Baleines. Apparemment, ces choses aimaient nager sous sa proie et mordre à travers leur poitrine pour atteindre leurs organes internes. La capacité de tuer une baleine à cul entier en une seule bouchée est vraiment horrible, même si les baleines à l’époque de Megalodon étaient un peu plus petites que le lot actuel de grands rorquals.

Jaekelopterus rhenaniae

Scorpion de mer

Saviez-vous que les «scorpions marins» étaient une chose? Les scorpions de mer étaient une chose. Depuis que les euryptérides (pour leur donner leur nom propre) ont disparu il y a des centaines de millions d’années, nous n’avons pas de très bonnes comparaisons à quoi ressemblaient ces choses. Alors soyons créatifs. Prenons un homard. Malgré leur armement féroce, les homards sont des créatures relativement placides. Ils ne sont pas opposés à attraper un poisson ici ou un mollusque là-bas, mais ils ne sont pas construits pour la chasse. Faisons les ajustements nécessaires.

Nous devons ajouter des yeux. Rendons-les gros et sensibles et prêts pour la vision stéréoscopique, ce qui permet à ces tenailles d’être utilisées plus efficacement pour attraper des proies. Faisons-en aussi de meilleurs nageurs – nous ajouterons quelques palettes pour l’agilité et de courtes accélérations. Rendons leurs griffes plus piquantes, juste pour une valeur effrayante.

Oh et faisons-les 10 pieds de long et parfaitement heureux de vous manger vivant. Vous avez maintenant un Jaekelopterus. N’êtes-vous pas content qu’ils soient morts?

Dunkleosteus terrelli

A, euh, aquarium

Lorsque l’évolution est apparue avec de l’os, elle s’est un peu emportée. Eh bien, beaucoup emporté. L’ère des poissons blindés est l’une des plus fabuleusement étranges de toute l’histoire de la planète. (Un de mes préférés est Lunapsis, qui ressemble à un poisson qui avait un bébé avec la ceinture utilitaire de Batman.) Avec des têtes et le haut du corps plaqués d’os, ces poissons ne nageaient probablement pas très bien, mais qui s’en soucie? Ils avaient l’air cool comme l’enfer et avec cette armure, ils étaient bien protégés contre les prédateurs.

Il s’avère que c’est le genre d’inspiration dont la nature a besoin pour trouver de meilleurs prédateurs *. Entrez Dunkleosteus, un poisson blindé monstre avec un ensemble de mâchoires qui pourrait déchirer directement l’armure de tout autre poisson nageant lentement dans l’océan Dévonien. Connu pour mesurer 20 pieds de long, il n’avait pas vraiment de dents autant qu’un énorme bec osseux, ce qui rend honnêtement l’ensemble de l’engin encore plus effrayant, comme une sorte de guillotine océanique mobile.

* Je suis trop téléologique ici. Pardonne-moi. Naturellement, la nature ne «propose» rien.

Mosasaurus hoffmanni

Pour une raison quelconque, la faune du Crétacé est devenue grande. Vraiment, vraiment gros. Sur terre, nous avions Tyrannosaurus Rex. Dans le ciel, les azhdarchidés ont la taille de petits aéronefs côtiers de thermique à thermique. Et dans les mers peu profondes, nous avons eu un autre monstre: Mosasaurus.

Le Mosasaurus était essentiellement un énorme lézard océanique – selon les estimations, il mesure près de 60 pieds de long. Ses jambes ont été remplacées par des palettes à lames pour la maniabilité et il avait une queue puissante pour une propulsion directe. Le Mosasaurus a mangé tout ce qu’il pouvait obtenir dans sa bouche, qui était a) à double articulation pour une capacité supplémentaire et b) déjà assez vaste pour commencer.

Il aurait traîné près de la surface de l’océan, où il y avait une abondance de proies. Mosasaurus aurait pu attendre que d’autres reptiles marins (comme Archelon, la plus grande tortue connue) viennent respirer, attrapent des ptérosaures volant à basse altitude lors des expéditions de pêche, ou aient simplement pris les nombreux gros poissons qui nageaient dans les mers du Crétacé.

Livyatan Melvilli

Le père encore plus effrayant de Moby-Dick

En 1820, l’Essex a été perdu dans le sud de l’océan Pacifique. Le navire avait été envoyé pour chasser les cachalots (Physeter macrocephalus, depuis que vous l’aviez demandé), mais les tables ont rapidement tourné quand il a été attaqué et coulé par un taureau féroce. Sur les 20 membres d’équipage, seulement huit ont survécu et l’incident a ensuite inspiré un livre célèbre sur les baleines dont vous avez peut-être entendu parler.

Ce dont vous n’avez probablement jamais entendu parler, c’est Livyatan. Les cachalots modernes sont d’énormes créatures, mais à part de très rares attaques de bateau, ils ne sont vraiment dangereux que pour leur proie préférée, le calmar nageant en profondeur. Mais il n’y a pas si longtemps, géographiquement parlant, il y avait aussi un groupe de cachalots «macroraptoraux». Ils n’ont pas mangé de calmars. Au lieu de cela, ils ont rivalisé avec Megalodon pour chasser d’autres grandes baleines.

Les dents de Livyatan sont parmi les fossiles les plus impressionnants au monde. Les plus grands mesurent 12 pouces de long et ressemblent à des obus d’artillerie. Selon les estimations, Livyatan est plus petit que ses amis modernes, mais ces dents indiquent qu’il aurait été beaucoup plus vicieux, entièrement capable de couper un cachalot en morceaux très sanglants.

On ne sait pas exactement si Livyatan chassait seul ou en meute, comme un orque moderne, mais il avait le pouvoir et la taille pour pouvoir rivaliser de manière plausible avec Megalodon même en solo. L’équipage de l’Essex a découvert qu’un cachalot taureau pouvait être un adversaire redoutable; on soupçonne Livyatan d’avoir laissé encore moins de survivants.