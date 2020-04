Voici à quoi ressemblaient les footballeurs du monde avant leurs opérations (PHOTOS)

Source: Twitter @Cristiano / @HHerreramex

Au fil des ans, plusieurs joueurs de football ont été victimes de vanité, depuis que des changements esthétiques ont été apportés, ce qui en fait les plus beaux joueurs du football national et international.

Cristiano Ronaldo

La figure du Juventus Il est l’un des joueurs qui a eu le plus d’opérations; La star portugaise a fixé ses dents et modifié son menton pour avoir un visage plus esthétique devant les caméras.

Héctor Herrera

Le joueur du Sélection mexicaine y Athlète de Madrid des changements ont été apportés à son apparence 2018; L’équipe de jeunes de Pachuca a réduit la taille de ses oreilles, en plus de fixer la partie supérieure de ses dents.

Lequel de ces trois joueurs est la nouvelle signature de @atleti? 🤔

Pour ceux qui doutent, le joueur sur les trois photos est Héctor Herrera, un footballeur mexicain originaire de Porto.

L’année dernière, elle a subi plusieurs opérations sur son visage pour améliorer son apparence physique. pic.twitter.com/vo8YXt3Qri

– Betting Thinker (@PensApuestas) 5 juillet 2019

Diego Armando Maradona

La star mondiale du football a également subi quelques changements dans son apparence physique,Lint«Il a enlevé sa barbe et aussi les rides de son visage. De même, ses lèvres étaient excessivement élargies.

Lionel Messi

À ses débuts Lionel Messi Il était un footballeur avec peu de masse musculaire et sans barbe, actuellement la silhouette de Barcelone a totalement changé avec une barbe prédominante sur son visage.

Ronaldinho

Le sourire le plus célèbre du football mondial n’avait pas l’air élégant depuis le début, car Ronaldinho ses dents étaient disproportionnées et il était parfois taquiné à propos de son apparence. Aujourd’hui, l’ancien joueur brésilien porte des prothèses dignes d’une publicité.