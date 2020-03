Voici à quoi ressemble La Noria en pleine quarantaine

Comme la plupart des endroits au Mexique en raison de la pandémie de coronavirus, La Noria, où se trouvent les installations du Cruz Azul Sports Club et où les séances d’entraînement ont lieu, est complètement seule.

Lundi après-midi, le club de ciment, via son compte Twitter, a publié quelques photos de ce à quoi ressemble La Noria au milieu de la quarantaine et de la pause de la Liga MX, qui est complètement seule, car toutes les activités sportives ont été suspendues .

Face à la pandémie de Covid-19, les joueurs de “ The Blue Machine ”, ainsi que le reste de la Liga MX et les équipes mondiales, se sont entraînés à domicile, selon les exercices fournis par le staff technique. .

Les cas du nouveau coronavirus au Mexique sont en augmentation et il reste encore plus d’un mois et demi avant la reprise de la Liga MX, car dans le meilleur des cas, Clausura 2020 reviendrait le 15 mai.