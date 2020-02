Voici pourquoi Vernon Davis pleurait sur «SportsCenter»

Vernon Davis est vraiment bon pour pleurer.

Lors d’une récente apparition sur SportsCenter, Davis parlait de ses nouvelles aventures d’acteur, et Matt Barrie d’ESPN lui a demandé d’entrer dans le personnage.

Il l’a fait brusquement, et bien:

Il y a beaucoup de cris différents, et beaucoup de gens qui ne veulent pas jouer sont capables de forcer quelques larmes. Mais Davis nous a vraiment donné une émotion et une vigueur réelles. Ce n’est pas votre cri moyen «quelque chose qui me dérange», c’est un cri solide «Je suis dans une panique proche et j’ai besoin de réconfort».

Davis a annoncé sa retraite pendant la couverture d’avant-match de Fox du Super Bowl 54 dans un court sketch avec Rob Gronkowski et James Harrison. À l’époque, cela semblait être une façon assez étrange de faire ce genre d’annonce. Et en fait, certaines personnes ne savaient même pas si c’était réel ou non, considérant que ce n’était pas une manière conventionnelle de révéler une telle chose.

Avec le recul, cela a beaucoup plus de sens. Davis prend clairement au sérieux cette aventure dans sa vie après la NFL. Et même si son apparence SportsCenter est un matériau de premier ordre, il permet à tout le monde de savoir ce que Davis fait maintenant qu’il a raccroché les crampons. Tout RP est un bon RP, même si les gens ne savent pas pour l’instant pourquoi ils regardaient Davis pleurer sur SportsCenter.