Voilà à quoi ressemblent les stades de la Liga MX après plusieurs jours sans football (PHOTOS)

La Liga MX Elle a été suspendue pendant deux semaines en raison de la pandémie de coronavirus et peu à peu les fans commencent à manquer le football mexicain. En raison de la rupture, les bâtiments nationaux sont complètement désolés.

Son dernier match était Classique jeune entre Amérique y Croix Bleue; le Colosse de Santa Úrsula il est totalement seul et sans nombreux stands mobiles sur l’esplanade.

Stade olympique universitaire

Pumas il a joué son dernier match contre Lion sur la cour de Camp Nou; le jour 11, il recevrait Xolos mais en raison de la pandémie, le bâtiment universitaire semble désolé.

Le dernier match dans le bâtiment de Guadalajara était le Chivas vs Monterrey et est allé derrière des portes closes. Le jeu le plus important que j’allais recevoir était le Superclassic avant le Amérique.

Il Géant d’acier affiche le total remplit chacun 15 jours dans la Liga MXCependant, en raison de la pandémie, le champ de Monterrey semble totalement seul.

