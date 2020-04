Voilà comment les salaires des joueurs du Real Madrid sont après la crise

Contrairement aux autres clubs de Première division, Le Real Madrid n’a pas effectué d’ERTE sur les joueurs de la première équipe, bien qu’ils soient parvenus à un accord pour que ils réduisent une partie de leur salaire et assurer ainsi la viabilité économique du club et le paiement intégral des salaires des autres salariés de l’entité, soit environ 500 au total.

Apparemment, la mesure a été rapidement forgée, étant donné la disposition de tous, et a également affecté les joueurs de la Castille et la section basket-ball. Dans l’accord, il a été convenu que les joueurs baisseraient leur 10% de salaire en cas de reprise des compétitions, même si c’était à huis clos, et 20% en cas de fin de saison.

Contrairement aux autres équipes de la compétition, le pourcentage de remise peut sembler faible, mais en chiffres absolus, il représente une économie de entre 35 et 45 millions d’euros selon El País, ce qui a également été possible grâce à la bonne santé financière de l’entité, qui fait face à quelques mois avec incertitude de ne pas générer les mêmes revenus qu’auparavant et de devoir renégocier une partie des contrats de parrainage signés.

Selon Sport, il s’agit de la réduction de salaire du joueur avec une remise de 10%:

Fede Valverde, de 2 millions d’euros à 1,8 million

Aréole de 2,6 millions à 2,3 millions

Brahim, Odriozola et Lucas Vázquez, de 3,5 millions à 3,1 millions

Rodrygo Goes, Nacho et Mariano, de 4 millions à 3,6 millions

Marco Asensio, de 4,4 millions à 4 «kilos».

Militao, Mendy, Jovic et Carvajal, de 5 millions à 4,5 millions

Casemiro, de 5,3 millions à 4,7 millions

Varane, de 5,8 millions à 5,2 millions

Isco Alarcón, de 6,7 millions à 6 millions.

Vinicius, de 7 millions à 6,3 millions

Courtois, de 8 millions à 7,2 millions.

James Rodríguez, de 8,5 millions à 7,6 millions

Karim Benzema, de 8,7 millions à 7,8 millions

Marcelo, de 9,5 millions à 8,5 millions

Luka Modric, de 10,5 millions à 9,4 millions.

Toni Kroos, de 11,7 millions à 10,5 millions

Sergio Ramos, de 12 millions à 10,8 millions

Gareth Bale et Hazard, de 14,5 millions à 13 millions

