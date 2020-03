Voir le nouveau logo du bolter des Los Angeles Chargers

Un nombre important d’équipes de la NFL apportent des changements à leur marque pendant la saison morte, et chaque organisation espère maintenant que leurs efforts seront moins ridicules que les terribles nouveaux logos primaires des Rams de Los Angeles.

Les nouveaux coéquipiers des Rams SoFi Stadium, les Los Angeles Chargers, dévoilent lentement leur propre changement de nom. Mardi, les Chargers ont dévoilé un verrou remanié, le logo principal de l’équipe, ainsi qu’un nouveau logotype.

Le nom des chargeurs comporte désormais un petit boulon attaché au «A» des chargeurs. Le nouveau bolt est entièrement bleu marine et n’utilise que le bleu poudré, «l’or du soleil» et le blanc de l’équipe, ce qui pourrait indiquer que les nouveaux uniformes de l’équipe feront de même. Selon les Chargers, la révélation de l’uniforme est «à moins d’un mois».

Via les chargeurs:

«Avec le nouveau Bolt, une version plus élégante et plus rationalisée de son ancien moi en tant que marque principale de l’équipe, il est également d’une couleur plus claire. Fini le Bolt trois tons avec une ligne de touche marine – le nouveau Bolt a été jumelé pour inclure uniquement le Powder Blue et le Sunshine Gold.

Quant au nouveau logotype, ce n’est pas parce que vous êtes une franchise de 60 ans que vous devez agir comme ça. Les mots devenant de plus en plus interchangeables avec les emojis et les acronymes, l’équipe a décidé d’intégrer un emoji boulon dans son nouveau logotype. Également une nouvelle touche, la police en gras et en italique ainsi que ses graduations stylisées et inclinées imitent les bords et les détails de la marque mise à jour. Désormais, «BOLT UP» n’est pas seulement un cri de ralliement, une salutation ou une condition générale d’approbation, il est intégré à toutes les facettes de l’identité de marque de l’équipe. »

Voici à quoi ressemblait l’ancienne marque de boulon, pour référence.

Le commutateur semble avoir mieux fonctionné que le dernier fiasco du logo des Chargers. En 2017, un logo «fonctionnel» qui ressemblait à une arnaque au logo classique des Dodgers est devenu viral et a été largement ignoré, mais n’a jamais été utilisé.

.